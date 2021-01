Keje Molenaar geeft Ajax kans in zaak-Nouri: ‘Een substantieel lager bedrag’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 18:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:12

Keje Molenaar denkt dat Abdelhak Nouri geen voetballoopbaan op absoluut topniveau meer had kunnen hebben. De advocaat en oud-speler van Ajax legt tegenover De Telegraaf uit dat inschatten hoe Nouri's profloopbaan eruit had gezien cruciaal is voor het bepalen van de schadevergoeding voor de familie. "Zou Nouri in het geval van herstel een met Frenkie de Jong of Donny van de Beek vergelijkbare voetbalcarrière hebben gehad, of zou het geopenbaarde fysieke gebrek van Nouri dat hebben gedwarsboomd?", is de centrale vraag volgens Molenaar.

In de media sijpelden eerder al berichten door dat Ajax van mening is dat Nouri, ongeacht de aard van de behandeling op het veld in Oostenrijk, nooit meer op het hoogste niveau actief had kunnen zijn. Ajax zal dat standpunt voor de arbitragecommissie medisch moeten onderbouwen, weet Molenaar. "Slaagt Ajax daarin, dan zal de post inkomensschade vrij laag uitvallen en dat is een procesrisico dat de advocaten van Nouri kennelijk hebben ingecalculeerd", aldus de advocaat.

Molenaar doet zelf de inschatting dat Nouri de wereldtop niet meer had kunnen halen. De oud-international haalt daarbij het voorbeeld Evander Sno aan. De oud-middenvelder werd in 2010 als speler van Jong Ajax adequaat behandeld aan een hartstilstand, maar zag zijn voetballoopbaan daarna afglijden. "Gelet op andere gevallen, zoals Sno, denk ik dat er voor Nouri nog wel degelijk een behoorlijke profcarrière in had gezeten, maar inderdaad niet meer op het absolute topniveau zoals bij Frenkie de Jong en Donny van de Beek", stelt Molenaar.

"De vergelijking met een profcarrière in de (sub)top van het Nederlandse voetbal ligt meer in de rede", zegt Molenaar. Mocht Ajax de arbitragecommissie daarvan weten te overtuigen, dan zal voor de familie van Nouri een 'substantieel lagere' schadevergoeding volgen dan bedragen die eerder werden genoemd in de media. Ondernemers Yves Gijrath en Erik de Vlieger noemden eerder een bedrag van 15 miljoen euro, terwijl Johan Derksen zelfs sprak van 60 tot 100 miljoen euro, al verlaagde hij dat later naar 30 tot 40 miljoen.

Molenaar legt verder uit hoe de arbitragezaak in zijn werk zal gaan. "De arbitragecommissie zal zeer waarschijnlijk overgaan tot benoeming van een aantal deskundigen. Daarbij kan gedacht worden aan mensen met deskundigheid op het gebied van carrière en inkomen van profvoetballers (zoals zaakwaarnemers en intermediairs) en rekenkundigen ter zake schadeberekeningen. Deze deskundigen zullen kennisnemen van alle argumenten van beide partijen, om vervolgens de arbitragecommissie te voorzien van een doorwrocht advies omtrent de hoogte van de schadevergoeding. Doorgaans wordt een dergelijk advies door de arbitragecommissie van de KNVB overgenomen."