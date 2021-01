Tagliafico ontbreekt tegen AZ; Ten Hag benoemt aandachtspunt voor Haller

Vrijdag, 29 januari 2021 om 17:58 • Jeroen van Poppel

Ajax moet Nicolás Tagliafico missen in de wedstrijd van zondag uit bij AZ, zo meldt Ajax TV. De 28-jarige Argentijn liep tegen Willem II (3-1 winst) een wond onder zijn oog op en moest zich na 71 minuten laten vervangen. Lisandro Martínez lijkt de meest logische vervanger van Tagliafico op de linksbackpositie tegen AZ.

Tagliafico en tegenstander Vangelis Pavlidis botsten donderdagavond met de hoofden tegen elkaar bij een kopduel. De verdediger van Ajax hield daar een wond onder zijn oog aan over en speelde aanvankelijk door. De bloeduitstorting onder het oog van Tagliafico werd echter steeds erger en in de 71ste minuut moest hij de strijd alsnog staken. Martínez kwam tegen Willem II voor zijn landgenoot in het veld.

In het video-item waarin Ajax TV de afwezigheid van Tagliafico tegen AZ bekendmaakt, komt ook trainer Erik ten Hag aan het woord. Hoewel de oefenmeester zich niet uitlaat over zijn linksback, spreekt hij wél over Sébastien Haller, die donderdag tegen Willem II niet tot scoren kwam. "Hij brengt niet alleen goalslust, maar ook assists en voorzetten", aldus Ten Hag. "Hij is een kapstok in ons aanvalsspel, waarmee je kunt doorvoetballen."

De technische staf van Ajax werkt met Haller om ook de verdedigende tactieken in te slijpen. "In het druk zetten is hij een ontzettend belangrijke schakel bij Ajax, dat is hij minder gewend. Dat zal met de wedstrijden beter gaan", vertelt Ten Hag, die ook aandacht besteed aan de aanvoer voor Haller vanaf de flanken. "Natuurlijk is er de verleiding om met zo'n grote, sterke spits heel snel de voorzet te geven, maar wij weten ook: ploegen die veel voorzetten, scoren minder goals. Dat is onze filosofie niet, dat is vooral het voetballende: speel tussen de linies, speel met steekpasses, speel met lage voorzetten, als je die al geeft. Maar als je zo'n kwaliteit hebt, dan moet je die natuurlijk ook benutten. We zijn daardoor variabel geworden."