Barcelona kan mislukte aankoop van tien miljoen doorverhuren aan OGC Nice

Vrijdag, 29 januari 2021 om 17:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:33

De strijd om de handtekening van Jean-Clair Todibo is in alle hevigheid losgebarsten. De verdediger van Barcelona, die momenteel op huurbasis uitkomt voor Benfica, heeft geen indruk kunnen maken op trainer Jorge Jesús en mag daardoor na een half jaar alweer uitzien naar een nieuwe werkgever. Benfica nam de Fransman afgelopen oktober voor twee jaar over van Barcelona, nadat Ronald Koeman had aangegeven geen plannen met de verdediger te hebben. OGC Nice is op dit moment de belangrijkste kandidaat om Todibo in te lijven, zo meldt het Spaanstalige ESPN.

Alhoewel Nice de beste papieren heeft voor Todibo, spreken Franse media nog niet van een overeenkomst tussen beide partijen. De Fransen kunnen bovendien rekenen op concurrentie van AC Milan, Napoli, Parma, Lazio, Benevento en AS Saint-Étienne. Laatstgenoemde club heeft al laten weten weinig kans te maken op de handtekening van de centrumverdediger. “Helaas zijn we niet aantrekkelijk genoeg voor spelers, met name financieel gezien. Spelers tekenen liever bij andere clubs”, aldus technisch directeur Claude Puel.

Jesús liet Todibo bij Benfica nog geen minuut liet spelen in competitieverband. “Hij is niet fit en heeft zich op tactisch gebied niet aangepast aan het team. Hij is geen speler die nog in mijn plannen voorkomt”, liet de oefenmeester optekenen in de Portugese media. Ook Barcelona heeft laten weten niks te zien in een vroegtijdige terugkeer van de 21-jarige rechtspoot.

Todibo, met een contract tot medio 2022 bij Barcelona, werd vorig seizoen voor een halfjaar verhuurd aan Schalke 04, met tien optredens als resultaat. Koeman kiest de laatste weken in het centrum voor Clément Lenglet en Ronald Araújo, afwisselend met Óscar Mingueza. Gerard Piqué is vanwege de zware knieblessure zeker nog enkele maanden uit de roulatie. Het is nog onduidelijk of de routinier dit seizoen nog in actie komt namens Barcelona. Verder is Barcelona nog altijd bezig met de komst van Eric García van Manchester City, met wie al een persoonlijk akkoord is bereikt.