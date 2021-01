Vuurdoop bij Schalke héél dichtbij voor Huntelaar na bijna 5 jaar afwezigheid

Vrijdag, 29 januari 2021 om 12:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:40

Klaas-Jan Huntelaar is klaar voor zijn eerste speelminuten sinds zijn terugkeer bij Schalke 04. Trainer Christian Gross gaf vrijdag op een persmoment te kennen dat de van Ajax overgenomen aanvaller is opgenomen in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Werder Bremen van zaterdag. De Zwitserse coach voegde eraan toe dat de kans groot is dat Huntelaar speeltijd krijgt in het Weser Stadion.

Huntelaar lijkt zijn kuitblessure volledig achter zich te hebben gelaten. "Ik ben blij dat ik kan mededelen dat Klaas-Jan meereist naar Bremen en we zijn zelfs van plan om hem speelminuten te geven", zo liet de opgetogen Gross vrijdag weten op de persbijeenkomst in Gelsenkirchen. Vanwege de kuitproblemen moest Huntelaar de recente competitieduels van Schalke 04 met 1. FC Köln en Bayern München. De blessureperikelen lijken nu echter verleden tijd te zijn voor de 37-jarige spits.

Gross benadrukte wel dat Huntelaar geen negentig minuten zal spelen en de aanvaller zelf was zelf ook al tot die conclusie gekomen. "Natuurlijk wil ik zo snel mogelijk weer op het veld staan, maar je moet een blessure natuurlijk wel goed laten genezen. Anders hou je week na week problemen en gaat de blessure uiteindelijk misschien wel helemaal niet over", aldus de realistische Huntelaar, die op termijn natuurlijk wel hele wedstrijden wil spelen voor de laagvlieger in de Bundesliga. "Fitheid is bij mij nooit echt een serieus probleem geweest. Na mijn blessure moet ik de belasting weer voorzichtig opbouwen en nu gaat het weer goed."

De Schalke-coach ziet een toekomstige samenwerking tussen Huntelaar en Matthew Hoppe, clubtopscorer met vijf treffers, wel zitten. "Hij kan een belangrijk rolmodel voor Matthew zijn. Maar we verwachten eerst en vooral doelpunten van Klaas-Jan, natuurlijk. En die zal hij ook gaan maken", aldus de hoopvolle Gross. Met nog zestien Bundesliga-duels voor de boeg bezet Schalke 04 de achttiende en laatste plaats, met een achterstand van tien punten op de veilige vijftiende plaats.