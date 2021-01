Ronaldo dreef Van Nistelrooij tot waanzin bij Man United: ‘Hoort in circus'

Vrijdag, 29 januari 2021 om 12:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:12

Rio Ferdinand beweert dat Ruud van Nistelrooij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van Cristiano Ronaldo. Het drietal speelde onder Sir Alex Ferguson samen bij Manchester United, waar Ronaldo volgens Ferdinand ‘binnenkwam als jongen en vertrok als een man’. Een tirade van Van Nistelrooij aan het adres van de Portugees tijdens een trainingspartij zou daaraan ten grondslag hebben gelegen.

Ronaldo werd in de zomer van 2003 door United naar Engeland gehaald, waarna de aanvaller uitgroeide tot een wereldster en na zes seizoenen vertrok richting Real Madrid. “Hij bewees zich niet meteen, maar hij was ongelofelijk technisch en wilde graag het publiek vermaken. Hij hield ervan om trucjes te doen”, blikt Ferdinand met BT Sport terug op Ronaldo’s eerste jaren bij United. “Ruud was op dat moment de man bij United. Hij was degene die alle doelpunten maakte.”

Ferdinand kan zich een moment op de training herinneren dat Ronaldo door Van Nistelrooij op zijn plek werd gezet. “Ronaldo had de bal en deed een aantal trucjes. Ruud ging vervolgens diep in de zestien, maar kreeg de bal niet. Ruud werd gek. ‘Hij hoort in het circus. Hij hoort niet op het veld’, schreeuwde hij. Ronaldo werd bozer en bozer. ‘Waarom praat hij zo tegen mij?’ Hij was achttien of negentien op dat moment. Sommigen zouden daardoor het vertrouwen verliezen, sommigen zouden hetzelfde blijven doen. Ronaldo wist dat Ruud misschien gelijk had en daarna ging het alleen nog maar over cijfers, statistieken en doelpunten.”

Ronaldo zou in zijn tijd onder Ferguson tot 118 treffers komen in 292 wedstrijden, wat hem in 2009 een transfer naar Real opleverde. “We zeiden tegen hem: ‘Jij bent niet de echte nummer zeven van de club’”, vervolgt Ferdinand. “Je hebt George Best en David Beckham voor je, waarna je hem zag denken, hoe kan ik hen verslaan? Ik ken geen speler waarmee ik samen in een kleedkamer heb gezeten die sterker en meer geobsedeerd was. Ik had het geluk om hem te zien groeien van een jongen naar een man in een paar jaar tijd.”