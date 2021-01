‘Als er dan niks is voor Giakoumakis, trekker we misschien zelf stekker eruit'

Vrijdag, 29 januari 2021 om 12:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:30

De toekomst van Giorgios Giakoumakis lijkt buiten Nederland te liggen, nu de topschutter van VVV-Venlo volop de schijnwerpers op zich weet gericht. De Griekse aanvaller tekende midweeks voor maar liefst vier doelpunten tegen Vitesse (4-1), waardoor zijn seizoenstotaal op twintig doelpunten staat. Manager voetbalzaken Stan Valckx heeft echter goede hoop dat Giakoumakis voorlopig nog bij VVV is te bewonderen.

"Steeds minder", antwoordt Valckx vrijdagochtend op de vraag van Radio Veronica-presentator Jan Joost van Gangelen of hij bang is dat Giakoumakis vóór 31 januari alsnog bij VVV vertrekt. "We willen hem natuurlijk ook graag behouden en en het lijkt er in ieder geval ook op dat we hem kunnen behouden. Maar we willen ook niet wachten op zondag of maandag, want dan hebben we ook geen tijd meer om een vervanger te halen. Misschien als er morgen (zaterdag, red.) of overmorgen (zondag, red.) niks is, dat we zelf de stekker eruit trekken." Volgens Van Gangelelen echter kan VVV een bod van bijvoorbeeld vijf miljoen euro op de topscorer niet zomaar weigeren.

"Wij vinden het belangrijker om in de Eredivisie te blijven", verwijst Valckx naar de huidige dertiende plaats van VVV, met een voorsprong van twaalf punten op de degradatieplaatsen. "En in de zomer, want Giakoumakis zal echt nog wel een paar doelpunten maken, zal er veel meer interesse zijn. Het gaat er ook om wat hij wil. Er kan wel een club uit Saudi-Arabië vijf miljoen euro bieden, maar het moet ook voor de speler interessant zijn. Ik denk dat voor zowel de speler als de club in de zomer veel meer mogelijkheden zijn dan nu." Van Gangelen noemt vervolgens Keisuke Honda en Ahmed Musa, die in het verleden voor miljoenen werden verkocht door VVV. De presentator denkt dat Giakoumakis deze spelers zelfs gaat overtreffen qua transfersom.

"Qua geld weet ik niet", houd Valckx een slag om de arm. "Maar die anderen waren natuurlijk ook wel wat duurder. Onze Griekse spits was toch behoorlijk goedkoper dan de andere kandidaten die jij opsomt. Maar nogmaals, we zijn nu ruim ruim over de helft van de competitie en we hopen dat hij bij ons blijft in ieder geval", aldus de VVV-directeur, die ook lovend is over de mens Giakoumakis. "Hij deelt het succes ook met de ploeg, en terecht ook natuurlijk. Alleen kun je maar weinig uitrichten. Hij gaat er goed mee om en heeft alles op orde in zijn bovenkamer." Giakoumakis beschikt bij VVV over een doorlopend contract tot medio 2022.