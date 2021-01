West Ham United maakt transfer van totaal 25 miljoen euro definitief

West Ham United heeft Saïd Benrahma definitief overgenomen van Brentford, zo maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend. De 25-jarige aanvaller maakte in oktober op huurbasis de gang naar het London Stadium en heeft nu zijn handtekening gezet onder een tot medio 2026 lopende verbintenis bij the Hammers. Brentford houdt naar verluidt een bedrag van totaal 25 miljoen euro over aan het vertrek van Benrahma.

Benrahma maakte vorig seizoen grote indruk bij Brentford, dat mede dankzij zijn zeventien doelpunten de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League bereikte. The Bees verloren van Fulham en door de gemiste promotie, leek het zeker dat de Algerijnse aanvaller zou gaan vertrekken. Het duurde echter tot oktober tot hij de gang naar de Premier League maakte, waar West Ham United hem uiteindelijk naartoe haalde.

Voorlopig was Benrahma goed voor twee assists in dertien officiële wedstrijden voor West Ham United, waar hij doorgaans als aanvallende middenvelder of buitenspeler wordt geposteerd. The Hammers maken via de officiële kanalen wereldkundig dat er nu gebruik is gemaakt van een afspraak in de huurovereenkomst met Brentford, waardoor Benrahma definitief is overgenomen en zijn handtekening heeft gezet onder een langlopend contract. West Ham United nam eerder deze maand afscheid van Sébastien Haller, die voor 22,5 miljoen euro werd overgenomen door Ajax, en zou momenteel nog achter een spits aan zitten.

Benrahma speelt sinds 2018 in Engeland, nadat Brentford hem overnam van OGC Nice. De zesvoudig international van Algerije werd opgeleid door les Aiglons en vertrok eerst drie keer op huurbasis: naar SCO Angers, GFC Ajaccio en LB Châteauroux. Brentford maakte tweeënhalf jaar geleden een kleine twee miljoen euro over om Benrahma definitief over te nemen van OGC Nice en maakt nu dus een forse winst na zijn transfer naar West Ham United.

Vanwege het definitief aantrekken van Benrahma lijkt de komst van Jesse Lingard in een stroomversnelling te komen. In de Premier League is het toegestaan om maximaal twee binnenlandse huurlingen onder contract te hebben staan. Met Benrahma en Craig Dawson zaten the Hammers al aan dat aantal. Inmiddels is Benrahma echter geen huurling meer. Lingard kreeg deze maand van United te horen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. De 24-voudig international van Engeland, wiens contract op Old Trafford doorloopt tot medio 2022, kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie namens the Red Devils in de Premier League of Champions League. Hij moest het doen met twee optredens in de EFL Cup en één wedstrijd in de FA Cup De 28-jarige Lingard werd eerder in zijn carrière al verhuurd aan Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion en Derby County.