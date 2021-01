Klopp grapt met journalist over zoektocht: ‘Stuur me maar een berichtje’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 11:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:27

Jürgen Klopp sluit niet uit dat Liverpool in de slotfase van de transferperiode een verdediger toevoegt aan de selectie. De Duitse manager zag Joël Matip halverwege de topper tegen Tottenham Hotspur (1-3) geblesseerd uitvallen, terwijl Klopp al langere tijd niet kan beschikken over Virgil van Dijk en Joe Gomez. Jordan Henderson functioneerde tegen Tottenham heel behoorlijk als centrumverdediger, maar het blijft voor de titelkandidaat wel een noodoplossing.

"Als je een toevallig centrale verdediger beschikbaar hebt voor een redelijke prijs met de kwaliteiten die we bij Liverpool nodig hebben, stuur me dan maar een berichtje", zei Klopp na afloop van de zege op Tottenham met een kwinkslag in gesprek met een verslaggever van BT Sport. Het aantrekken van een extra verdediger speelt al langer bij de Liverpool-coach. "Natuurlijk zijn we daar de hele tijd mee bezig, maar je moet het natuurlijk wel op de juiste manier aanpakken. Ik ben niet kieskeurig ofzo, we moeten de juiste speler vinden. We hebben nog opties, al zijn het er eerlijk gezegd niet heel veel in de defensie. Het is ongelooflijk wat daar gebeurt, echt ongelooflijk."

Klopp kon tegen Tottenham ook al niet beschikken over Fabinho, die de laatste tijd regelmatig in het hart van de defensie opereerde. Tot overmaat van ramp viel Matip geblesseerd uit, waardoor er momenteel geen enkele ervaren centrumverdediger rondloopt bij Liverpool die fit is. Nathan Phillips, die Matip afloste tegen the Spurs, is nog zeer onervaren. In de Engelse media dook deze week de naam van Shkodran Mustafi, die Arsenal lijkt te mogen verlaten. Het is echter niet bekend of Klopp de eventuele komst van de verdediger ziet zitten.

De manager van de regerend landskampioen is blij dat zijn spelers de teleurstellende reeks in de Premier League een halt hebben weten toe te roepen. "Ja, ik ben zeer gelukkig met deze overwinning. We wisten op de juiste momenten te scoren en ik ben ook blij met de mensen die hebben gescoord (Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold en Sadio Mané, red.). Het is een geslaagde avond geweest, behalve dan het uitvallen van Matip", aldus Klopp, die denkt dat de verdediger enige tijd uit de roulatie zal zijn.