Noa Lang maakt opnieuw grote indruk in België: ‘De volgende stap is Oranje’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 10:44 • Laatste update: 10:52

Noa Lang liet donderdagavond andermaal een goede indruk achter bij Club Brugge, door in de derby tegen Cercle Brugge de winnende treffer voor zijn rekening te nemen. De 21-jarige vleugelaanvaller verzorgde namens de Belgische topclub reeds negen doelpunten en zeven assists. Georges Leekens is bijzonder onder de indruk van het spel van Lang en stelt dat de volgende stap voor hem Oranje zal zijn.

“Een mannetje. Dat mag, hé. Ik heb dat graag, jongens met persoonlijkheid. Met een ego. Bous had dat ook. Hij ging evenmin achteruit voor een beer van twee meter”, wijst Leekens in Het Laatste Nieuws op Mbark Boussoufa. De aanvallende middenvelder, zeventigvoudig Marokkaans international, maakte furore bij KAA Gent en Anderlecht, waarna hij nog in Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en Qatar speelde.

“Zwervend van links naar rechts, soms wat centraal. Je moet zo'n jongen die vrijheid gunnen. Hém de keuze laten maken. Hoe Lang een bal behandelt, is fantastisch. Aan zijn eerste controle zie je genoeg. Plus: hij ruikt de zones”, stelt de Belgische oefenmeester in ruste, die onder meer Anderlecht, Club Brugge, KV Mechelen, de Belgische nationale ploeg en Roda JC Kerkrade onder zijn hoede had. “De volgende stap voor Noa Lang is Oranje.”

Het is overigens de vraag of Lang komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Standard inzetbaar is voor trainer Philippe Clement. De vleugelaanvaller moest na een uur spelen gewisseld worden. “Noa had in de eerste helft een trap op de knie gekregen en dat hinderde hem serieus, vandaar de wissel”, verklaarde Clement na afloop in de Belgische media. “Een paar jongens gaven een vermoeide indruk, als je hen daarna ziet spelen is dat niet meer. Het zit meer in het hoofd dan in de benen, denk ik. Zondag is het een knaller tegen Standard.”