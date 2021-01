‘Wissel pikt ingreep Mourinho niet en verlaat woedend stadion in rust topper’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 10:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:21

Het was donderdagavond behoorlijk onrustig in de kleedkamer van Tottenham Hotspur tijdens de rust van het topduel met Liverpool (1-3), zo weet onder meer de Daily Mail te melden. Manager José Mourinho besloot halverwege om Serge Aurier te wisselen en die beslissing viel blijkbaar helemaal verkeerd bij de Ivoriaanse rechtsback. Aurier pakte gelijk zijn spullen en verliet woedend het Tottenham Hotspur Stadium, zo klinkt het vanuit Engeland.

De hoofdreden voor de wissel van Aurier lijkt het doelpunt van Roberto Firmino te zijn. De vleugelaanvaller van Liverpool scoorde op aangeven van Sadio Mané in de vierde minuute van de blessuretijd van de eerste helft. Naar verluidt gaf de boze Mourinho Aurier de schuld voor het openingsdoelpunt van the Reds. De vleugelverdediger was ontstemd door de beslissing van zijn Portugese manager om een wissel door te voeren en verliet zonder ook maar iets van de tweede helft mee te krijgen het stadion in Noord-Londen. Mourinho gaf na afloop van de gevoelige nederlaag toe dat de sfeer in de kleedkamer van Tottenham niet erg goed was te noemen.

"De ploeg had halverwege moeite met de achterstand, wat de sfeer in de kleedkamer niet ten goede kwam", zo werd Mourinho na afloop geciteerd door onder meer de Daily Mail. "De manier waarop het doelpunt (van Firmino, red.) tot stand kwam is moeilijk te accepteren, want het leek in veel opzichten op de grote kans die Liverpool in de eerste minuut kreeg. Dan is het logisch dat de spelers niet echt met een prettig gevoel de kleedkamer opzoeken." De avond werd zo mogelijk nog beroerder voor Tottenham vanwege het uitvallen van Harry Kane met een enkelblessure.

Kane werd in de beginfase onderuitgehaald door Thiago Alcántara en had daarna constant last van zijn enkel. Wat volgde was een wissel in de rust, met Eric Lamela als zijn vervanger. "Harry had last van beide enkels", zo verduidelijkte Mourinho de situatie van de geblesseerde spits. "Eerst was er een onbesuisde tackle van Thiago en daarna kwam er nog een keer een harde tackle, al heb ik dat niet helemaal goed kunnen waarnemen. Maar beide enkels zijn nu geblesseerd. Ik ben bang dat hij er nu een paar weken uitligt, al weet ik dat niet helemaal zeker. Sommige spelers zijn onvervangbaar, maar we moeten verder, er is geen andere keuze."