‘Ramos schermt met aanbieding van 20 miljoen en zorgt voor spanning bij Real’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 09:48 • Chris Meijer • Laatste update: 09:51

Sergio Ramos heeft zijn aflopende contract bij Real Madrid nog altijd niet verlengd. Van beide kanten bestaat de intentie om langer met elkaar door te gaan, maar de gesprekken tussen de 34-jarige verdediger en voorzitter Florentino Pérez verlopen lang niet altijd in goede harmonie. Ramos schermt volgens El País met een aanbieding van Paris Saint-Germain, iets dat volgens bronnen rond de Franse topclub overigens helemaal niet aan de orde is.

Al na de gewonnen Champions League-finale van 2018 tegen Liverpool liet Pérez aan Ramos weten dat hij zijn tot 2021 lopende contract wilde verlengen. Dat is er in bijna drie jaar echter nog niet van gekomen. Volgens El País was er in de zomer van 2019 belangstelling vanuit China voor Ramos, maar die interesse werd afgewimpeld. Desondanks is Real Madrid er nog steeds niet in geslaagd om het contract van de aanvoerder te verlengen. Dat terwijl beide partijen graag met elkaar door willen.

De meest recente ontmoeting tussen Ramos en Pérez zou gespannen zijn verlopen. De reden daarvan is een vermeende aanbieding van PSG, dat de verdediger volgens hem twintig miljoen euro per jaar zou willen betalen. Dat heeft echter weinig indruk gemaakt op Pérez, want hij heeft zich door PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi laten verzekeren dat les Parisiens niet in de markt zijn voor Ramos. “Beter voor jou”, zou Pérez hebben geantwoord op Al-Khelaifi. Een ‘bron dicht bij PSG’ tegenover El País noemt een dergelijk aanbod voor Ramos ‘onzin’. “Twintig miljoen? Dat is wat Mbappé verdient. Teveel mensen gebruiken PSG tegenwoordig.”

Door de financiële gevolgen van de coronapandemie heeft de selectie van Real Madrid tien procent van zijn salaris ingeleverd en Pérez wil het contract van Ramos onder dezelfde voorwaarden met één jaar verlengen. In die verbintenis moet dan een optie voor nog een seizoen worden opgenomen. Ramos, die naar verluidt zeventien miljoen euro per jaar verdient bij Real Madrid, had meer waardering verwacht en stoort zich eveneens aan het feit dat Pérez het voorlopig alleen maar bij korte ontmoetingen met hem houdt.

De 178-voudig Spaans international, die sinds 2005 bij Real Madrid speelt, verlangt een formele aanbieding, een officieel gesprek en een vooruitzicht hoe zijn toekomst er uitziet als hij zijn contract verlengt. Anderzijds zou Pérez hem vanwege de financiële situatie liever laten gaan dan hem een verbeterde aanbieding te doen. Dat met David Alaba, die bij Bayern München in het bezit is van een aflopend contract, een vervanger voor Ramos reeds in beeld is, maakt de situatie er voor Real Madrid eveneens minder zorgelijk op.