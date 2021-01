‘Ik zag op mijn telefoon dat hij er weer vier heeft gemaakt, echt crazy’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 09:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:36

Het kan verkeren voor Danilo, in de eerste helft van dit seizoen één van de smaakmakers in de Eredivisie. De door Ajax verhuurde aanvaller tekende elf doelpunten in de eerste dertien speelronden en werd overladen met complimenten. Danilo staat echter al zes wedstrijden droog en de eerste plaats in het topscorersklassement is inmiddels een prooi voor Giorgos Giakoumakis, die viermaal scoorde tegen Vitesse en inmiddels op twintig treffers staat in de Eredivisie.

Danilo wist ook donderdagavond tegen Sparta Rotterdam (0-0) wederom niet te scoren. Het was derhalve een frusterende avond voor de Braziliaanse aanvaller. "Het was een moeilijke avond voor mij tegen twee grote, sterke verdedigers (Tom Beugelsdijk en Michaël Heylen, red.). Ik heb hard moeten vechten", verzuchtte de Twente-speler na afloop in een analyse voor De Telegraaf. "Het ging dit seizoen eerst fantastisch, maar het gaat nu lastiger. Ik blijf keihard werken en ik hoop dat de goals dan snel weer terugkomen", aldus Danilo, die zondag een nieuwe kans krijgt in het thuisduel met sc Heerenveen.

De teruggevallen Danilo gaf toe dat de doelpuntendroogte van de laatste tijd zeker invloed heeft op het mentale aspect. "Als je zes wedstrijden niet scoort, gaat er veel door je hoofd. Dan is er stress. Ik leg mezelf misschien ook een beetje te veel druk op. Ik moet ontspannen blijven, zoals ik dat ook was in de eerste seizoenshelft." Ondertussen lijkt de ontketende Giakoumakis uit het zicht te verdwijnen. "Ik zag op mijn telefoon dat hij er weer vier heeft gemaakt (tegen Vitesse, red.). Echt crazy." Van wanhoop is echter geen sprake bij Danilo. "Topscorer worden is nooit een doel voor me geweest. Dit is mijn eerste complete Eredivisie-seizoen en ik heb altijd gezegd dat het mijn doel was om vijftien goals te maken. Daar ben ik nog steeds goed voor op weg. Ik heb er al elf gemaakt."

Danilo sprak toen hij nog bijna wekelijks scoorde over een mogelijke terugkeer bij Ajax. Inmiddels lijkt de situatie heel anders te zijn, zeker ook omdat tussentijds Sébastien Haller is aangetrokken voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro. "Hij is een grote concurrent. Dat hoort ook bij Ajax. Dat heeft de mogelijkheden om goede spelers aan te trekken", aldus de realistische Danilo. "Ik weet niet of ik daar teleurgesteld over moet zijn. Ik moet me op FC Twente richten en als ik terugkom bij Ajax zie ik wel wat er gebeurt."

Het langdurig wegvallen van Václav Cerny was onlangs een flinke tegenslag voor Danilo, die de vleugelaanvaller blindelings aanvoelde. "Het is heel jammer dat hij is weggevallen en vooral voor hemzelf is het natuurlijk heel erg triest." Als vervanger heeft FC Twente inmiddels Luciano Narsingh overgenomen van Feyenoord. "Hij is ook een heel snelle en goede speler. Hij heeft ook een goede voorzet. We moeten nog even wennen aan elkaar, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik met hem net zo’n goede klik kan krijgen als ik met Václav had", zo zei de hoopvolle Danilo na het gelijkspel van FC Twente tegen Sparta.