Zeljko Petrovic laat Feyenoord achter zich voor Willem II

Vrijdag, 29 januari 2021 om 09:05 • Laatste update: 09:28

Zeljko Petrovic is de nieuwe hoofdtrainer van Willem II, zo weten Voetbal International en het Brabants Dagblad te melden. De 55-jarige Montenegrijnse oefenmeester wordt in Tilburg de opvolger van Adrie Koster, die afgelopen week wegens de tegenvallende resultaten op straat werd gezet. Het betekent dat Petrovic per direct vertrekt bij Feyenoord, waar hij als assistent van hoofdtrainer Dick Advocaat werkzaam was.

Advocaat haalde Petrovic afgelopen zomer binnen als de opvolger van de naar FC Cincinnati vertrokken Saïd Bakkati. De 73-jarige oefenmeester laat Feyenoord komende zomer achter zich en in zijn kielzog zouden ook Petrovic en Cor Pot vertrekken. Alleen John de Wolf blijft volgend seizoen aan als assistent, dan van de nieuwe hoofdtrainer Arne Slot. Voor Petrovic komt er nu dus al voortijdig een einde aan zijn dienstverband bij Feyenoord.

Petrovic keert na bijna een jaar weer terug in de functie van hoofdtrainer, waar hij het meest recent actief was bij het Kroatische Inter Zapresic en het Bulgaarse Botev Plovdiv. Zijn laatste klus als hoofdtrainer in Nederland dateert van bijna vier jaar geleden, toen hij tussen 2016 en 2017 aan het roer stond bij ADO Den Haag. De voormalig hoofdtrainer van Boavista, RKC Waalwijk en Urawa Red Diamonds werkte de afgelopen jaren meerdere keren als rechterhand van Advocaat, namelijk ook bij FC Utrecht, Sunderland en de Servische nationale ploeg.

Nu wacht voor Petrovic de taak om Willem II in de Eredivisie te houden. De Tilburgers bezetten met de zeventiende plaats een degradatieplek en dat kostte Koster afgelopen week na tweeënhalf jaar zijn baan, ondanks dat hij in zijn eerste twee jaar de bekerfinale en Europees voetbal haalde. De taken van Koster werden donderdagavond tijdens het duel met Ajax (3-1 nederlaag) nog overgenomen door Gery Vink. Volgens het Brabants Dagblad maakt Petrovic komende zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen zijn debuut. Een week later wacht in eigen huis een ontmoeting met een andere concurrent in de strijd tegen degradatie: ADO Den Haag.

Het is onduidelijk hoe Feyenoord het vertrek van Petrovic gaat opvangen. De kans bestaat dat Advocaat de deur vrijdag al achter zich dichttrekt in De Kuip. De Telegraaf schreef vrijdagochtend dat er sprake is van een ‘explosieve situatie’ bij Feyenoord, daar een aantal basisspelers zich ergert aan Advocaat. Er vindt vrijdag een groepsgesprek plaats en als de oefenmeester daarbij ‘stevige weerstand’ krijgt, zou een vertrek volgens de krant aanstaande kunnen zijn.