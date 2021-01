Gravenberch: ‘Hij zat constant, constant op mijn lip, hij schreeuwde het eruit’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 09:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:05

Ryan Gravenberch wordt al het hele seizoen gezien als één van de belangrijkste spelers van Ajax, waardoor de geruchten over een transfer richting een Europese topclub steeds luider klinken. De middenvelder is echter opvallend kritisch over zijn bijdrage aan de 3-1 zege van de Amsterdamse club op Willem II van donderdagavond. Gravenberch, bezig aan een sterke fase sinds de winterstop, hoopt echter dat het slechts om een incident gaat.

"Ik ben in ieder geval niet echt tevreden over mijzelf vandaag (donderdag, red.), dus ik ga mezelf geen voldoende geven", zo zei de zelfkritische Gravenberch na afloop van de benauwde zege op Willem II in gesprek met ESPN. De pas achttienjarige middenvelder maakte de laatste weken juist zoveel indruk met zijn dwingende spel bij Ajax. "Maar de laatste twee wedstrijden heb ik mezelf niet echt laten zien en heb ik ook niet goed gepresteerd", aldus Gravenberch, die gelijk een reden opvoerde. "Willem II zakt natuurlijk in en dan wordt het best lastig om daar doorheen te voetballen, maar uiteindelijk hebben we het goed gedaan en winnen we."

Gravenberch beleefde donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA een bijzonder moment voorafgaand aan het treffen van Ajax met Willem II, dat na het ontslag van Adrie Koster tijdelijk onder leiding staat van interim-coach Gery Vink. "Ik heb Gery in de Onder-17 van Ajax gehad, in de B-tjes", zo verduidelijkte de jonge Ajacied. "Hij was best streng en ik heb best wel wat geleerd van hem." Gravenberch kwam gelijk met een voorbeeld op de proppen. "Ik was soms slap op het veld en hij zat constant, constant op mijn lip. Hij schreeuwde het eruit."

Voor Gravenberch is er in de afgelopen jaren een hoop veranderd. De jonge middenvelder heeft met name op tactisch gebied een hoop geleerd en constant bezig zijn met het opzetten van een aanval is er niet meer bij. Gravenberch heeft tegenwoordig veel meer oog voor de situatie op het veld bij balverlies van Ajax. "Bij Jong Ajax heb ik daar heel hard aan gewerkt en dat gaat nu stukken beter", zo besloot de centrale middenvelder van de koploper in de Eredivisie zijn relaas.