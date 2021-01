Koeman ziet extra wapen voor Oranje: ‘Leunt aan tegen wat Wijnaldum heeft’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 08:30 • Rian Rosendaal

De meer aanvallende rol die Frenkie de Jong bekleedt bij Barcelona lijkt voorlopig een schot in de roos te zijn. De middenvelder tekende in de laatste zeven wedstrijde van de Catalanen voor vier doelpunten, terwijl hij daarnaast twee assists verzorgde. Trainer Ronald Koeman denkt dat De Jong in staat is om op termijn op dezelfde manier te gaan spelen in het Nederlands elftal.

"De volgende stap in zijn carrière, ja, zo kun je het inderdaad wel zien", duidt Koeman de transformatie van De Jong in een interview met het Algemeen Dagblad. "En mooi, want ik wist al dat het erin zat. Frenkie heeft het vermogen om een middenvelder te zijn die óók in de box komt. Hij heeft de versnelling, met bal en zonder, en kan het fysiek opbrengen." Tot kort geleden was de inbreng van De Jong in aanvallend opzicht behoorlijk beperkt. "En dat hoort er wel bij. Het zijn grote transfers die spelers tegenwoordig maken. Voor veel geld (86 miljoen euro, red.) verwachten mensen ook veel."

Koeman ziet bij Barcelona soms van zichzelf terug in de gretige De Jong. "Daar is-ie ook vaker met afwerken bezig. Ik denk altijd maar aan hoe ik zelf vroeger was. Ik was verdediger, libero, maar het leukste van voetbal is toch het scoren. Dus ging ik ook het doel zoeken", aldus de Barcelona-coach, die de middenvelder 'completer dan bij Ajax' noemt. Koeman is inmiddels afgestapt van het systeem dat hij ook als bondscoach van Oranje gebruikte. "Van een middenveld met twee controlerende mensen, twee ‘zessen’, onder wie Frenkie, zijn we nu doorgeschakeld naar één ‘6’ en een ‘8’ en een ‘10’ ervoor. Frenkie speelt nu verder vooruit, samen met Pedri. In hun rug is Sergio Busquets die ene controleur."

De voormalig keuzeheer van het Nederlands elftal trekt een vergelijking met een andere Nederlandse middenvelder die al enige tijd op topniveau speelt in het buitenland. "Het leunt ook aan tegen wat Georginio Wijnaldum heeft, het gevoel om op het juiste moment in de zestienmeter te komen", aldus Koeman, die zich niet wil bemoeien met zijn opvolger Frank de Boer. "Oranje is niet meer mijn pakkie-an. In mijn tijd was Frenkie nog niet zover om al de volgende stap te maken. En Oranje als team ook nog niet. Maar ontwikkeling van spelers bij een club zou je mee kunnen nemen naar een nationaal team", zo besluit de coach van Barcelona.