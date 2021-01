Valentijn Driessen fileert ESPN: ‘Zelfs Hans Kraay junior doet er aan mee’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 08:09 • Laatste update: 08:28

Valentijn Driessen is niet bepaald te spreken over ESPN. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf moet je ‘welhaast afgestudeerd coach betaald voetbal zijn’ om de interviews, analyses, presentaties en commentaren op de zender te kunnen volgen. “Rond de wedstrijden en in de rust wordt massaal koffiegezet, het toilet bezocht en gezapt”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

Driessen stelt dat 99 procent van de mensen niet als trainer, maar als liefhebber naar de wedstrijden op ESPN kijkt. De kijkers zitten volgens hem niet te wachten op ‘hoogdravend trainersjargon’, maar verwachten een ‘laagdrempeliger becommentariëring’. “Wie veel interviews, analyses, presentaties en commentaren nog wil kunnen volgen op ESPN moet welhaast afgestudeerd zijn als coach betaald voetbal. Met de uitleg van spelsituaties in beeld door Kees Kwakman valt ’druk zetten’ of ’omschakeling’ of ’4-3-3-systeem’ nog enigszins te begrijpen, maar zonder zo’n hulpmiddel is alle informatie als paarlen voor de zwijnen. Los van het gekoketteer met Duitse termen als ’pressung’, ’gegenpressung’ of ’viererkette’.”

“Zelfs Kraay jr. toch een jongen van de gestampte pot die het allemaal niet moeilijker maakt dan nodig is en soms houdt van een tikkeltje platvoers, doet er aan mee. Zonder trainersdiploma viel woensdag geen touw vast te knopen aan zijn interview voor AZ-FC Utrecht met FC Utrecht-trainer René Hake of de tactische analyse achteraf met Teun Koopmeiners”, gaat de journalist van De Telegraaf verder. Hij concludeert dat dit misschien leuk is voor trainers of trainers in spe en ESPN’ers die zo blijk kunnen geven van hun kennis, maar dat de voetballiefhebbers hier niet op zitten te wachten.

De Eredivisie-trainers doen volgens Driessen overigens net zo hard mee om het voetbal ‘met een intellectueel dedain te presenteren als een nieuwe exacte wetenschap’. Door ‘misplaatste zelfoverschatting’ wordt wie het niet begrijpt, weggezet als een domoor. “Allerlei tactische verhandelingen en prietpraat van trainers ten spijt: wie kans wil maken tegen Vitesse hoeft alleen Bazoer en Tannane het spelen te verhinderen, wie wil winnen van VVV-Venlo moet Giakoumakis aan banden leggen en Heerenveen ontmantel je door het duo Veerman & Veerman onschadelijk te maken. Zo moeilijk is het allemaal niet.”

De trainer die zijn ploeg laat wegspelen door Vitesse, VVV of Heerenveen, spelt zich in de woorden van Driessen een ‘brevet van onvermogen’ op. Hij zag dit woensdag nog gebeuren, toen VVV door vier doelpunten van Georgios Giakoumakis met 4-1 won van Vitesse. “Gelukkig kreeg de ESPN-voetbalkijker in de rust bij VVV-Vitesse geen tactisch onderricht van Arnold Bruggink, maar een blije Fresia Cousiño Arias. Ver weg van alle voetbaljargon stak de verslaggeefster haar verwondering en bewondering voor VVV-spits Giakoumakis na zijn weergaloze optreden met drie doelpunten niet onder stoelen of banken. Voelbaar en begrijpelijk voor alle ESPN-kijkers.”