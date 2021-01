Ten Hag lovend: ‘Hij slaagt erin om Daley Blind in zijn kracht te zetten’

Edson Álvarez had donderdagavond in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Willem II (3-1 zege) weer een basisplaats bij Ajax. De Mexicaanse verdediger annex middenvelder stond vorige week in het bekerduel met AZ (0-1 zege) ook aan de aftrap en liet daarin een goede indruk achter. Erik ten Hag zag Álvarez ook tegen Willem II goed spelen en de oefenmeester laat zich na afloop op de persconferentie lovend over hem uit.

“Hij is gewoon een hele nuttige speler”, zo antwoordt Ten Hag op vragen van Voetbalzone over Álvarez. “Dat heb ik altijd geroepen. Alleen we hebben meer dan elf basisspelers. Vorige week liet hij duidelijk zien dat hij progressie heeft geboekt, maar in deze wedstrijd konden we hem ook heel goed gebruiken. Ik had al een beetje verwacht hoe Willem II zou gaan komen, op de bluf. Hij past prima om als slot op de deur te fungeren, wanneer de tegenstander met twee spitsen speelt. Daarnaast slaagt hij erin om Daley Blind in zijn kracht te zetten, door hem wat aanvallender te laten spelen. Daar ben ik tevreden over.”

Álvarez was een van de drie nieuwe spelers in de basiself na de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard van afgelopen zondag. Ook Jurriën Timber en Quincy Promes stonden aan de aftrap, wat ten koste ging van Perr Schuurs, Zakaria Labyad en Dusan Tadic. “We willen de spelers fris houden, we weten wat er gevraagd wordt, wat de eisen zijn en hoeveel kracht het kost. Dan zullen we moeten rouleren, zeker bij de offensieve spelers waar dat meestal gevraagd wordt. We zitten in een heel moeilijk schema, de tegenstander heeft iedere keer een dag extra rust.”

“Daar houd je allemaal rekening mee. Je wil iedereen erbij houden. Het seizoen is nog erg lang, we zijn bijna op de helft. Het zal een slopend seizoen worden, daar moeten we rekening mee houden”, gaat Ten Hag verder. Op dezelfde persconferentie krijgt de oefenmeester vragen over de afwezigheid van Mohammed Kudus, die hersteld leek te zijn van een zware knieblessure en in de wedstrijd tegen PSV (2-2) minuten maakte. De Ghanese middenvelder ontbreekt nu echter alweer twee weken in de wedstrijdselectie en er wordt gevraagd of dit iets te maken heeft met het door de medische staf uitgestippelde revalidatietraject.

Ten Hag weigert de medische staf echter af te vallen. “Ik weet hoe complex deze blessure is en Kudus is al een tijdje op het veld”, zo tekent Ajax Showtime op uit de mond van Ten Hag. “In die wedstrijd heeft hij een tik gehad en is hij weer wat teruggeworpen, maar hij is op het veld en doet in delen mee aan de groepstrainingen. Hij begint, stroomt in en kan niet alles meedoen, dus we zullen dat met veel voorzichtigheid moeten uitbreiden. Hij komt steeds dichterbij en ik hoop dat hij zo snel mogelijk kan aansluiten.”

De vraag is of Nicolás Tagliafico komende zondag voor de uitwedstrijd tegen AZ beschikbaar is. De Argentijnse vleugelverdediger botste in de eerste helft van het duel met Willem II met Vangelis Pavlidis en liep daarbij een flinke bult onder zijn oog op. Doordat de zwelling na rust bleef doorzetten, werd Tagliafico uiteindelijk vervangen door Lisandro Martínez. Ten Hag geeft aan dat ‘komende dagen’ moet blijken of Tagliafico komend weekeinde inzetbaar is.