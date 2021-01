‘Explosieve situatie’ bij Feyenoord: basisspelers ergeren zich aan Advocaat

Vrijdag, 29 januari 2021 om 07:11

De wegen van Feyenoord en Dick Advocaat kunnen zomaar vrijdag al scheiden. Na de 3-0 nederlaag tegen sc Heerenveen kondigde de 73-jarige oefenmeester aan om in gesprek te gaan met zijn spelersgroep. De Telegraaf schrijft dat een ‘verstoorde relatie’ tussen Advocaat en een aantal basisspelers voor een ‘explosieve situatie’ heeft gezorgd. Het contract van Advcoaat, die sinds oktober 2019 in dienst is bij Feyenoord, loopt door tot het einde van het seizoen, waarna hij zal worden opgevolgd door Arne Slot.

De spelers van Feyenoord zouden de situatie in het begin van de week al ‘op scherp’ hebben gezet. Volgens de krant verklaart dit het dramatische optreden van de Rotterdammers in Heerenveen en de ‘passieve houding’ van de technische staf tijdens dat duel. Ondanks dat Feyenoord tactisch afgetroefd werd door een 4-4-2-systeem van Heerenveen, lieten Advocaat en diens assistenten Zeljko Petrovic en John de Wolf zich amper zien aan de zijlijn om de boel eventueel te repareren.

Feyenoord verliest weer: 'Praten is nu belangrijker dan trainen'

Advocaat wil zelf het seizoen afmaken, maar kan vertrekken als de weerstand tijdens het groepsgesprek te groot blijkt. De directie van Feyenoord is op de hoogte van de ontevredenheid bij een deel van de spelers, die volgens De Telegraaf reeds geuit is door Steven Berghuis. De aanvoerder van Feyenoord liet al meerdere keren weten dat het spel beter moet en er zouden meer spelers op deze lijn zitten. Advocaat wil Feyenoord juist in een compact systeem laten spelen, omdat dit tot voor de winterstop goede resultaten opleverde.

Een deel van ergernis van de spelersgroep zich ook in de manier hoe Advocaat zich rond bepaalde wedstrijden in de media heeft uitgelaten over het niveau in de spelersgroep. Zo zei de oefenmeester bijvoorbeeld dat Feyenoord niet de kwaliteiten heeft om hoog druk te zetten. De verwachting is dat Advocaat vrijdag ‘keihard duidelijk gaat maken’ hoe hij verder wil, waarna rond het middaguur bekend moet worden of hij verder gaat. Voor Feyenoord, momenteel de nummer vijf van de Eredivisie, wacht komende zondag de thuiswedstrijd tegen PSV, waarin een einde moet worden gemaakt aan een reeks van drie nederlagen op rij.