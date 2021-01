Ajax houdt Brian Brobbey weg van de camera's na wedstrijd tegen Willem II

Donderdag, 28 januari 2021 om 23:22 • Dominic Mostert

Brian Brobbey werd donderdagavond verkozen tot Man of the Match na de wedstrijd tussen Ajax en Willem II (3-1) in de Eredivisie. De aanvaller van Ajax maakte acht minuten voor tijd zijn entree als invaller en was meteen belangrijk, door de 2-1 te produceren en de 3-1 van Dusan Tadic voor te bereiden. ESPN hoopte Brobbey na de wedstrijd te interviewen, maar daar wilde Ajax niet aan meewerken.

Presentator Milan van Dongen geeft aan dat Ajax het verzoek heeft geweigerd. "We zouden hem graag spreken over zijn glorieuze invalbeurt en over waar zijn toekomst ligt, maar dat mag helaas niet van Ajax." Kenneth Perez lacht hardop om het nieuws; Marciano Vink denkt dat het besluit te maken heeft met de contractsituatie van Brobbey. De jongeling beschikt over een aflopende verbintenis en het is nog niet duidelijk of hij wil bijtekenen. Eerder deze maand voerde Ajax een positief gesprek met het talent, maar er is nog geen witte rook.

"Als je Man of the Match bent, vind ik dat je verplicht bent om even voor de microfoon te komen staan. Hij is oud en wijs genoeg om te weten wat hij kan zeggen. Ik begrijp deze niet helemaal", aldus Vink. Brobbey werd de eerste speler sinds Michael Uchebo in 2012 (voor VVV-Venlo) die in een invalbeurt van maximaal acht minuten goed was voor een doelpunt en een assist. Hij verving Noussair Mazraoui en scoorde een minuut later door een voorzet van Tadic met één succesvolle aanraking te verlengen. Daarna stelde hij Tadic in staat om het duel te beslissen.

"Het is duidelijk dat hij het heel goed heeft gedaan, hij bracht precies het effect dat je wenst", reageert trainer Erik ten Hag op de glansrol van zijn pupil. Door het vertrek van Klaas-Jan Huntelaar naar Schalke 04 is Brobbey in de pikorde gestegen, beaamt Ten Hag. "Dat zeker. Hij is jong en gretig. Hij heeft alle eigenschappen die je wenst voor een Ajax-spits." De oefenmeester hoopt dan ook dat Brobbey bij Ajax blijft, maar verwijst een vraag daarover door naar directeur voetbalzaken Marc Overmars. "Hij kan een heel mooi contract tekenen en heeft een mooie toekomst, dat heeft hij vandaag laten zien."