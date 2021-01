Topaffiches in halve finale Coppa Italia na overtuigende zege Napoli

Donderdag, 28 januari 2021 om 23:12 • Laatste update: 23:38

Napoli heeft zich donderdagavond probleemloos geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia ten koste van Spezia. De club uit Napels scoorde in de eerste helft al vier keer en won uiteindelijk met 4-2. Daarmee plaatst het team van trainer Gennaro Gattuso zich als vierde en laatste voor de halve eindstrijd. Napoli neemt het op tegen Atalanta, terwijl de andere halve finale gaat tussen Internazionale en Juventus.

Napoli kende in de eerste helft geen enkele moeite met de laagvlieger uit de Serie A. Al na vijf minuten was het raak voor de thuisploeg toen Kalidou Koulibaly scoorde met een fraai hakje. Spezia kon geen vuist maken en beperkte zich tot verdedigen. Dat hield het een kwartier vol, want na de 1-0 tekende Hirving Lozano voor de 2-0. De Mexicaanse aanvaller schoot de bal met een volley hard raak in het dak van het doel. Het was de tweede goal van de ex-PSV’er in het bekertoernooi, terwijl hij ook al een assist leverde.

Na 45 minuten speelde Spezia een verloren wedstrijd. Nog voor rust tekenden Matteo Politano en Eljif Elmas namelijk voor de 3-0 en 4-0. Na de thee deed Napoli het wat rustiger aan en kwam Spezia in de slotfase nog terug tot 4-2 door doelpunten van Emannuel Gyasi en Gennaro Acampora een iets draaglijker aanzien te geven: 4-2. Bekerhouder Napoli plaatst zich zoedoende voor de tweede keer op rij voor de halve finale van het Italiaanse bekertoernooi, een prestatie die voor het laatst werd bewerkstelligd in de seizoenen 2013/14 en 2014/15. De halve finales, die over twee wedstrijden worden gespeeld, staan voor 3 en 10 februari op het programma.