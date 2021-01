Theo Lucius: ‘PSV heeft het altijd lastig in De Kuip!’

Donderdag, 28 januari 2021 om 23:00 • Justus Dingemanse • Laatste update: 22:59

Feyenoord neemt het op tegen PSV in speelronde twintig van de Eredivisie en zal zich willen revancheren voor de veegpartij op bezoek bij sc Heerenveen (3-0). Oud-aanvoerder Theo Lucius kwam zowel voor de huidige nummer twee als vijf in actie in zijn actieve carrière en blikt met verslaggever Mounir Boualin vooruit op de topper in Rotterdam die zondagmiddag om 14.30 uur op het programma staat.

Bekijk de video hieronder of blijf op de hoogte en abonneer op ons YouTube-kanaal!