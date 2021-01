West Ham verwelkomt Jesse Lingard na rondmaken van miljoenendeal

Vrijdag, 29 januari 2021 om 22:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:34

Jesse Lingard maakt het seizoen af bij West Ham United. De buitenspeler wordt door Manchester United de komende maanden gestald bij de competitiegenoot, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. Lingard wordt in Londen herenigd met manager David Moyes, met wie hij in het seizoen 2013/14 al samenwerkte bij Manchester United. Er is géén optie tot koop opgenomen.

Om de komst van Lingard rond te maken, moest West Ham eerst Saïd Benrahma definitief inlijven. De linksbuiten werd gehuurd van Brentford en zou eigenlijk pas komende zomer voor maximaal 28 miljoen euro definitief overkomen. Zijn komst is echter versneld, want in de Premier League is het toegestaan om maximaal twee binnenlandse huurlingen onder contract te hebben staan. Met Benrahma en Craig Dawson zaten the Hammers al aan dat aantal. Inmiddels is Benrahma echter geen huurling meer. West Ham meldde vrijdag dat de aanvaller voor omgerekend 25 miljoen euro definitief is overgenomen van Brentford.

Lingard kreeg deze maand van United te horen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. De 24-voudig international van Engeland, wiens contract op Old Trafford doorloopt tot medio 2022, kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie namens the Red Devils in de Premier League of Champions League. Hij moest het doen met twee optredens in de EFL Cup en één wedstrijd in de FA Cup De 28-jarige Lingard werd eerder in zijn carrière al verhuurd aan Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion en Derby County.

Naast het aantrekken van Lingard hoopt West Ham zich verder te versterken met een spits. De club verkocht deze transferperiode Sébastien Haller aan Ajax en toonde interesse in Joshua King van AFC Bournemouth en Boulaye Dia van Stade Reims. Ook Hee-chan Hwang van RB Leipzig is volgens de Britse pers in beeld. Moyes heeft laten weten dat hij graag twee spelers wil toevoegen aan zijn selectie.