Publiekslieveling verlaat Fortuna Sittard voor nummer vier van Roemenië

Donderdag, 28 januari 2021 om 20:48 • Dominic Mostert

Fortuna Sittard neemt per direct afscheid van Branislav Ninaj. De verdediger heeft een akkoord bereikt met Sepsi OSK, de huidige nummer vier van de competitie in Roemenië. Hij tekent op korte termijn een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. De 26-jarige Slowaak was overbodig bij Fortuna en behoorde in de vier laatste competitieduels niet tot de selectie.

Ninaj kreeg eerder deze maand te horen dat hij Fortuna mocht verlaten. De stopper kwam in de zomer van 2018 over van Lokeren en speelde in totaal 53 wedstrijden voor Fortuna in de Eredivisie. Daarvan waren 8 optredens in het huidige seizoen. Fortuna schrijft in een statement dat Ninaj zich 'mede door zijn robuuste uitstraling' ontpopte tot een van de publiekslievelingen, maar desondanks was hij niet meer nodig.

Het contract van Ninaj liep nog door tot het eind van het seizoen. "Branislav ging altijd voorop in de strijd en was met zijn strijdlust lange tijd een waardevolle speler in onze achterhoede", reageert technisch manager Sjoerd Ars. "Dit seizoen kreeg hij echter te maken met stevige concurrentie, waardoor hij nog maar weinig aan spelen toe kwam. Die kans krijgt hij nu wel. Wij wensen Brani vanzelfsprekend veel succes in zijn verdere carrière."

Ninaj is de tweede speler die deze maand vertrekt bij Fortuna. De nummer twaalf van de Eredivisie nam al afscheid van Jaroslaw Jach, die in de eerste seizoenshelft werd gehuurd van Crystal Palace en weinig speelminuten kreeg in Nederland. De club heeft ook aan Grégoire Amiot laten weten dat hij mag vertrekken. De centrale verdediger speelde dit seizoen nog geen enkele wedstrijd voor de Limburgers.