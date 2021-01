Tadic na maanden op de bank bij Ajax; Willem II komt met cryptische emoji

Donderdag, 28 januari 2021 om 19:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:01

De opstelling van Ajax voor de competitiewedstrijd tegen Willem II is bekend. De koploper van de Eredivisie treedt aan met twee nieuwe spelers ten opzichte van het duel met Fortuna Sittard (1-2 zege) van zondag: Jurriën Timber en Edson Álvarez hebben een basisplek. Dusan Tadic begint verrassenderwijs voor het eerst sinds 31 oktober (5-2 zege op Fortuna Sittard) op de bank in de Eredivisie. Het duel tussen Ajax en Willem II begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Het was voorafgaand aan de wedstrijd de vraag of Mohammed Kudus, Lassina Traoré en/of Sean Klaiber tot de selectie van Ajax zouden behoren. Voor Kudus komt de wedstrijd te vroeg, maar Traoré en Klaiber beginnen wel op de bank. De aanvaller maakte maandag zijn rentree bij Jong Ajax na een hamstringblessure en de rechtsback is zo goed als hersteld van zijn liesklachten. Achterin neemt Timber de plek van Perr Schuurs in. Op het middenveld maakt Zakaria Labyad plaats voor Álvarez, terwijl Quincy Promes als linksbuiten is opgesteld in plaats van Tadic.

Voor Willem II is het duel van donderdagavond de eerste wedstrijd na het ontslag van Adrie Koster als hoofdtrainer. Bij de nummer zeventien van de Eredivisie hebben Gery Vink, Chima Onyeike en Harald Wapenaar donderdagavond de leiding. Willem II kan beschikken over Kwasi Wriedt, die vrijdag scoorde én een rode kaart kreeg tegen PEC Zwolle (1-3 nederlaag). De aanklager betaald voetbal draaide de rode kaart terug, waardoor Wriedt niet geschorst is. Verdediger Sebastian Holmén zit niet bij de selectie.

De reden daarvoor was niet meteen duidelijk; toen Willem II ernaar werd gevraagd op Twitter, reageerde de club met een emoji van twee poppetjes die elkaar omhelzen. De volgers van de club begrepen niet wat ermee werd bedoeld, waarna Willem II de tweet verwijderde en verving door een tweet met een emoji van een baby, die erop duidt dat Holmén vader gaat worden of al is geworden. Door de afwezigheid van Holmén heeft Derrick Köhn een basisplek in de verdediging. Verder speelt Wesley Spieringhs op de plek van Lindon Selahi en krijgt Ché Nunnely de voorkeur boven Mike Trésor Ndayishimiye.

Ajax hoopt donderdagavond verder uit te lopen op Vitesse, AZ en Feyenoord, die woensdag allemaal onderuit gingen in de Eredivisie. Bij een overwinning komt de ploeg van Ten Hag bovendien vier punten los van nummer twee PSV. Vorige maand kwamen de Amsterdammers in Tilburg niet voorbij Willem II (1-1)

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Promes

Opstelling Willem II: Brondeel; Owusu, Peters, Heerkens, Köhn; Köhlert, Spieringhs, Llonch, Nunnely; Pavlidis, Wriedt