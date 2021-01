NAC laat verdediger vanwege ‘nimmer aflatende inzet’ naar Barcelona gaan

Donderdag, 28 januari 2021

Roger Riera verlaat NAC Breda per direct en keert terug bij Barcelona. De verdediger genoot zijn jeugdopleiding grotendeels bij Barcelona, maar brak nooit door in het Camp Nou en speelt sinds de zomer van 2019 in Breda. Hij gaat per direct aan de slag bij Barcelona B, dat afgelopen zomer ook al interesse toonde.

De 25-jarige Riera, geboren in Barcelona, sloot zich in 2005 als tienjarige speler aan bij La Masia. Hij werd gezien als groot talent: Riera was de aanvoerder van diverse jeugdteams, waaronder de Onder-19 waarmee hij in 2013 de UEFA Youth League won. Desondanks kwam het nooit tot een debuut in het eerste elftal. De Spanjaard stapte in de zomer van 2014 over naar Nottingham Forest en beleefde ook voor die club niet zijn profdebuut.

Na anderhalf jaar in Engeland stapte Riera over naar Celta de Vigo. Hij speelde 51 duels voor de beloftenploeg en stapte medio 2017 over naar Villarreal, waarvoor hij 63 keer uitkwam in de B-ploeg. Sinds juni 2019 stond Riera onder contract bij NAC Breda. Voor het eerst speelde hij voor het hoogste elftal van een club: Riera deed 28 keer mee in het voortijdig beëindigde vorige seizoen en speelde deze jaargang 15 keer. Vorige week maandag stond de stopper in de tweede helft op het veld tegen Jong PSV (1-1) en dat was zijn laatste optreden voor NAC.

Toen Barcelona in september vorig jaar interesse toonde, meldde het Brabants Dagblad dat NAC 'serieus geld' wilde zien voor Riera, wiens contract doorliep tot medio 2021. Destijds was hij nog een vaste basisspeler, maar dat is hij sinds de winterstop niet meer. Riera raakte zijn basisplek kwijt en had oren naar een terugkeer in Barcelona, toen de grootmacht uit LaLiga zich opnieuw meldde. "Gezien de nimmer aflatende inzet van Roger, vonden wij als club dat wij Roger deze stap moesten gunnen", verklaart NAC in een statement.