‘Hij wil niet invallen in de Premier League, maar veel spelen in de Eredivisie’

Donderdag, 28 januari 2021 om 17:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:58

De toekomst van Alexandre Jankewitz ligt mogelijk in de Eredivisie. De negentienjarige middenvelder maakte vorige week dinsdag als invaller zijn officiële debuut voor Southampton in de gewonnen FA Cup-wedstrijd tegen Shrewsbury Town (2-0) en deed zes minuten mee. Het perspectief op een doorbraak is desondanks beperkt en volgens RTV Noord hoopt FC Groningen van die situatie te profiteren.

De nummer zes van de Eredivisie zou een 'concreet bod' hebben uitgebracht op de jonge verdedigende middenvelder. Groningen hoopte dat Jankewitz zich zou kunnen ontwikkelen achter aanvoerder Azor Matusiwa, die heeft aangegeven komende zomer te willen vertrekken. Het plan om voor te sorteren op het vertrek van Matusiwa mislukte echter, want Southampton staat niet open voor een verkoop van Jankewitz. Groningen wil na dit seizoen een nieuwe poging wagen, zo luidt de berichtgeving van de regionale omroep.

Jankewitz is afkomstig uit Zwitserland, maar heeft met Menno Groenveld een Nederlandse zaakwaarnemer. De belangenbehartiger noemt zijn cliënt een 'box-to-box-speler, een type Paul Pogba'. "Hij staat zeker open voor een overstap naar Groningen", voegt Groenveld daaraan toe. "Bij Southampton komt hij niet aan spelen toe, terwijl hij zich juist wil ontwikkelen. Hij wil de komende twee jaar geen twintig wedstrijden van tien minuten in de Premier League spelen, maar liever heel veel wedstrijden in de eredivisie achter zijn naam krijgen."

Groenveld wil niet bevestigen of ontkennen dat Groningen een bod heeft gedaan op Jankewitz, die na zijn invalbeurt tegen Shrewsbury Town ook tot de wedstrijdselectie behoorde voor de duels met Arsenal in de FA Cup (1-0 zege) en de Premier League (1-3 nederlaag). In die wedstrijden bleef hij negentig minuten op de bank zitten. De jongeling stapte in 2018 over van het Zwitserse Servette naar Southampton en stond destijds ook in de belangstelling van Internazionale, Manchester City en Tottenham Hotspur.