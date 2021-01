‘Feyenoorders presenteren zich als wijsneuzen die weten hoe het moet’

Donderdag, 28 januari 2021 om 17:21 • Dominic Mostert

Wim Rijsbergen stoorde zich woensdagavond aan de spelers van Feyenoord tijdens de verloren wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-0). De ploeg van Dick Advocaat had zichtbaar moeite met de nieuwe speelstijl van Heerenveen: de tegenstander stapte over van een 4-3-3-systeem naar 4-4-2, waardoor Joey Veerman als extra middenvelder de nodige ruimte kreeg. Het frustreerde Rijsbergen dat Feyenoord daar geen antwoord op kon vinden.

Linksback Lucas Woudenberg en rechtsbuiten Benjamin Nygren maakten in de basisopstelling plaats voor respectievelijk Remi Kaib en middenvelder Rodney Kongolo. Veerman speelde niet meer in de voorhoede, zoals hij in voorgaande duels deed, maar op het middenrif. Hij opende de score en gaf de assist voor de 3-0. Na afloop gaven aanvoerder Steven Berghuis en trainer Advocaat toe dat Feyenoord moeite had met het overtal van Heerenveen op het middenveld. "Kijk, ik ben er niet zo van om te roepen dat vroeger alles beter was en zo. Maar man, wat stoorde ik me tijdens Heerenveen-uit aan die Feyenoord-spelers", verzucht Rijsbergen in het Algemeen Dagblad.

Volgens de voormalig verdediger, die tussen 1971 en 1978 in De Kuip actief was, presenteren de spelers van Feyenoord zich 'allemaal als van die wijsneuzen die weten hoe het moet'. "Maar als een tegenstander dan onverwacht in een andere tactiek speelt weten ze het opeens niet meer. Nou, wat ingewikkeld zeg, een 4-4-2-systeem!", voegt Rijsbergen toe. "Als coach word je toch stapelgek van dat soort gasten, van wie er niet eentje op het idee komt om net wat anders te gaan staan als ploeg? En dan hoor ik na afloop zo’n Steven Berghuis roepen dat ze bij Feyenoord terug moeten naar de tekentafel. Nou, dat zal wat worden met al die architecten die daar op het veld rondlopen."

Rijsbergen zegt 'medelijden' te hebben met Advocaat. Onlangs voorspelde hij dat de oefenmeester van Feyenoord weleens voortijdig zou kunnen opstappen, maar daar gaat hij inmiddels niet meer vanuit. "Het weer is veranderlijk. Maar Dick nog net iets veranderlijker. Als hij nu de suggestie wekt dat hij weleens op kan gaan stappen, dan weet je zeker dat hij het seizoen afmaakt in de Kuip. En dat gun ik hem ook. Dick verdient een mooi afscheid bij Feyenoord, voordat hij elders aan zijn laatste klus begint." Advocaat kondigde na de wedstrijd aan dat hij vrijdag in gesprek gaat met de selectie, in de hoop dat eventuele onderlinge frustraties besproken worden om uiteindelijk een oplossing te vinden.