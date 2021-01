Giakoumakis passeert Mbappé en Haaland en evenaart Cristiano Ronaldo

Donderdag, 28 januari 2021 om 16:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:31

Met maar liefst tien goals in zijn laatste vijf competitiewedstrijden maakt Georgios Giakoumakis ook in het klassement voor de Gouden Schoen enorme sprongen. De 26-jarige topschutter van VVV-Venlo, die woensdag tegen Vitesse (4-1 winst) alle Venlose treffers voor zijn rekening nam, is sterren als Kylian Mbappé en Erling Haaland inmiddels voorbij.

Doelpunten in de grote competities worden in het klassement vermenigvuldigd met factor 2, terwijl de treffers van Giakoumakis in de Nederlandse Eredivisie slechts 1,5 keer meetellen. Daardoor is het zo goed als uitgesloten dat de Griekse aanvaller uiteindelijk met de Gouden Schoen aan de haal gaat, maar is het des te knapper dat hij Mbappé en Haaland, beiden goed voor veertien goals voor respectievelijk Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund, gepasseerd is.

Giakoumakis klimt met twintig doelpunten (en dus dertig punten) op naar de vijfde plaats in het klassement voor de Europees clubtopscorer van het jaar. Cristiano Ronaldo heeft met vijftien goals, die dus dubbel tellen, evenveel punten als de spits van VVV. De lijst wordt aangevoerd door Robert Lewandowski, die namens Bayern München al 23 keer de trekker overhaalde en dus al 46 punten wist te verzamelen.

De laatste keer dat een speler uit de Eredivisie de Gouden Schoen won, was in het seizoen 1997/98. In die jaargang maakte Nikos Machlas, landgenoot van Giakoumakis, 34 doelpunten namens Vitesse. Machlas had wel het voordeel dat doelpunten uit de Eredivisie destijds nog goed waren voor factor 2 in het klassement. Latere latere topschutters als Klaas-Jan Huntelaar (33 goals in 2005/06), Afonso Alves (34 goals in 2006/07) en Luis Suárez (35 goals in 2009/10) bleken door de factor 1,5 kansloos voor de eindzege.

Het klassement voor de Gouden Schoen