‘Ajax wijst Russische aanbieding met acht cijfers voor Quincy Promes af’

Donderdag, 28 januari 2021 om 15:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:18

Ajax en Spartak Moskou zijn nog altijd niet akkoord over de overgang van Quincy Promes. Volgens het Russische Sport-Express hebben de Amsterdammers een aanbieding ter waarde van tien miljoen euro van de hand gewezen.

Ajax houdt naar verluidt vast aan een vraagprijs van vijftien miljoen euro voor Promes en geen van beide partijen lijkt op dit moment bereid om water bij de wijn te doen. Erik ten Hag wil de 29-jarige aanvaller het liefst bij de club houden, omdat de trainer van Ajax van mening is dat hij elke speler hard nodig heeft gezien het drukke schema tot het einde van het seizoen. Ajax heeft bovendien financieel niet de noodzaak om Promes te verkopen.

Sport-Express schrijft dat ook Spartak Moskou niet van plan is zijn aanbieding te verhogen en dus staat de transfer van Promes op losse schroeven. De huidige nummer drie van de Russische competitie verkocht in januari Aleksandr Kokorin voor 4,5 miljoen euro aan Fiorentina en zou al wel mondeling akkoord zijn met Promes. De 47-voudig Oranje-international kende tussen 2014 en 2019 al een succesvolle periode bij Spartak, waarvoor hij in 135 duels 66 keer scoorde en 33 assists afleverde.

Op maandag berichtte De Telegraaf al dat de overgang van Promes allesbehalve in kannen en kruiken is. Er was weliswaar 'beweging' rond de vleugelspits, maar van een akkoord was nog geen sprake, zoals Russische media vorige week beweerden. Dat Promes nog verdachte is in een strafzaak, vormt geen obstakel voor een eventuele transfer naar Spartak. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Amsterdam liet vrijdag aan Ajax Showtime weten dat er geen voorwaarden zijn gesteld bij de vrijlating van de 29-jarige aanvaller. Daardoor mag Promes in principe gaan en staan waar hij wil.