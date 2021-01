Jong Oranje kent tegenstanders in aanloop naar EK 2023

Donderdag, 28 januari 2021 om 14:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:37

Jong Oranje neemt het in aanloop naar het EK van 2023 in Georgië en Roemenië op tegen de leeftijdsgenoten van Zwitserland, Bulgarije, Wales, Moldavië en Gibraltar. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon donderdag uitgewezen. Voor de nieuwe EK-kwalificatieronde hadden zich 53 landen aangemeld, waarbij Nederland als groepshoofd was geplaatst.

Nederland plaatste zich net als Kroatië, Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Engeland, Frankrijk en Denemarken als groepshoofd voor de EK-kwalificatieronde. Georgië en Roemenië, die het EK organiseren, zijn automatisch geplaatst. De negen poulewinnaars en de beste nummer twee kwalificeren zich voor de eindronde in 2023. De laatste vier plaatsen worden bezet door de overige acht nummers twee, die in play-offwedstrijden gaan uitmaken wie de laatste tickets krijgen.

De kwalificatiereeks loopt tot de zomer van 2022. Dit jaar komt Jong Oranje eerst nog in actie op het EK in Hongarije en Slovenië. Dat toernooi wordt in twee delen georganiseerd. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi, die zich als groepswinnaar plaatste, neemt het in de poule op tegen Duitsland, Roemenië en Hongarije. De poulewedstrijden worden eind maart gespeeld, waarna tussen 31 mei en 6 juni de knock-outfase plaatsvindt.