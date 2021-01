Italiaanse politie start onderzoek naar Cristiano Ronaldo en vriendin Georgina

Donderdag, 28 januari 2021 om 14:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:29

De Italiaanse politie start een onderzoek naar Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez, die woensdag 27 werd. De Portugese stervoetballer zou de verjaardag van zijn vriendin hebben gevierd in een skigebied waar hij op dat moment niet mocht komen vanwege de coronamaatregelen.

In Italië geldt dat mensen in principe in de regio dienen te blijven waarin ze wonen. Voor Ronaldo is dat als speler van Juventus de regio Piemonte, waaronder Turijn valt. Daar maakte de 35-jarige aanvaller woensdag een uitzondering op door de verjaardag van zijn vriendin in het skioord Courmayeur in Valle d'Aosta te vieren. Dat gebied bevindt zich in de oranje zone, waarmee Ronaldo de coronamaatregelen dus overtrad. Op internet circuleerden woensdag korte tijd beelden waarop zowel Ronaldo als zijn vriendin te zien zouden zijn geweest, maar die video werd niet veel later verwijderd.

Mocht Ronaldo worden gestraft voor het verlaten van de regio Piemonte, dan wacht hem een fikse boete. Zonder Ronaldo, die rust kreeg, ontdeed Juventus zich woensdagavond met speels gemak van Spal in de kwartfinale van de Coppa Italia. De ploeg van trainer Andrea Pirlo was met 4-0 te sterk voor de nummer vijf van de Serie B en staat zodoende in de halve finale tegenover Internazionale. Matthijs de Ligt maakte zijn basisrentree.