Man United rekent in statement af met ‘anonieme hersenloze idioten’

Donderdag, 28 januari 2021 om 13:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:01

Manchester United heeft in een statement keihard afgerekend met de racistische uitlatingen die woensdagavond aan het adres van Anthony Martial en Axel Tuanzebe zijn gedaan. Het tweetal moest het via sociale media ontgelden, nadat Manchester United in eigen huis met 1-2 onderuit was gegaan tegen hekkensluiter Sheffield United en daarmee verzuimde de koppositie over te nemen van stadsgenoot Manchester City.

Na afloop van de wedstrijd tegen Sheffield werd zowel Martial als Tuanzebe racistische bejegend op Instagram. Er werden reacties geplaatst bij oude foto’s en Tuanzebe moest het daarnaast op Twitter ontgelden. De centrale verdediger verscheen dit seizoen voor de eerste keer aan de aftrap van een Premier League-duel en werd door manager Ole Gunnar Solskjaer in de slotfase naar de kant gehaald voor Donny van de Beek. Het stond op dat moment al 1-2 voor de bezoekers. Martial speelde de volledige negentig minuten.

In een statement op de website neemt United donderdagochtend afstand van alle uitingen die zijn gedaan op de sociale media. De club spreekt van ‘anonieme hersenloze idioten’. "Iedereen bij Manchester United walgt van de racistische uitlatingen die spelers via sociale media hebben ontvangen na de wedstrijd van gisteravond", valt te lezen in een officiële verklaring. "We veroordelen het volkomen en het is bemoedigend om te zien dat andere fans op sociale media dit ook veroordelen."

United had woensdag de mogelijkheid om over City heen te gaan in de Premier League. De achterstand op de stadsgenoot is één punt, maar United speelde wel een wedstrijd meer. Komende zondag neemt City het in eigen huis op teven Sheffield. “Manchester United tolereert geen enkele vorm van racisme of discriminatie en zet zich al lang in door campagne te voeren. Het identificeren van deze anonieme hersenloze idioten blijft problematisch. We dringen er bij sociale media-platforms en regelgevende autoriteiten op aan de maatregelen aan te scherpen om dit soort gedrag te voorkomen”, besloot de club.