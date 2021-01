Brandley Kuwas door Marcel Keizer bevrijd uit uitzichtloze situatie

Donderdag, 28 januari 2021 om 12:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:28

Brandley Kuwas mag zichzelf voortaan speler van Al-Jazira noemen. De club uit de Verenigde Arabische Emiraten meldt donderdag namelijk dat de 28-jarige vleugelaanvaller een contract tot het einde van het seizoen heeft getekend. Kuwas moest min of meer vertrekken bij Al-Nasr omdat de club uit Dubai de limiet wat betreft het aantal buitenlandse spelers inmiddels had bereikt.

Al-Nasr versterkte de selectie onlangs met Dostonbek Khamdamow, een vleugelaanvaller uit Oezbekistan. Hierop besloot het bestuur dat er niet langer plaats was voor Kuwas, onlangs een doorlopend contract tot de zomer van 2022. Al-Jazira kwam al snel in actie en wist de buitenspeler op huurbasis binnen te hengelen. Bij Al-Nasr krijgt Kuwas te maken met Marcel Keizer, die sinds oktober 2019 de scepter zwaait als hoofdtrainer. De voormalig coach van onder meer Ajax staat met Al-Nasr momenteel op de fraaie tweede plaats in de competitie.

The #PrideOfAbuDhabi has officially signed midfielder Brandley Kuwas from Al Nasr on loan until the end of the 2020/21 season ?? pic.twitter.com/uV2HlSOKS5 — Al Jazira Club (@AlJazira_uae_EN) January 28, 2021

Kuwas koos medio 2019 voor de lucratieve overstap richting Al-Nasr. De vleugelaanvaller kwam in de afgelopen anderhalf jaar echter slechts tot 31 wedstrijden (5 doelpunten en 10 assists) in het shirt van de club uit Dubai. Kuwas kwam in Nederland uit voor achtereenvolgens FC Volendam, Excelsior en Heracles Almelo, voordat hij met Al-Nasr koos voor zijn eerste buitenlandse avontuur.