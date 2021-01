Thomas Müller maakt draai en laat Olympische droom definitief varen

Donderdag, 28 januari 2021 om 12:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:33

Thomas Müller gaat komende zomer niet met de Duitse nationale ploeg naar de Olympische Spelen, zo heeft hij verklapt in Clubhouse, een nieuw social media-platform. Müller belegde woensdagavond samen met een aantal collega-voetballers een sessie in de nieuwe applicatie en verklapte daarin dat hij geen onderdeel uitmaakt van het Olympisch elftal dat komende zomer naar Tokio afreist. Mats Hummels staat wél op de lijst.

Samen met Max Kruse, Christoph Kramer en Hummels bracht Müller het nieuws woensdagavond naar buiten. Kruse vroeg Müller naar de situatie rond een mogelijke deelname aan de Olympische Spelen, waarop Müller aangaf niet tot de voorselectie te behoren. Bondscoach Stefan Kuntz mag drie spelers selecteren die ouder zijn dan 23 jaar. De oefenmeester moet enkele maanden voor de start van het evenement zijn voorselectie met mogelijke olympische kandidaten bekendmaken bij antidopingbureau NADA.

Op die lijst, bestaande uit zo’n vijftig namen, ontbreekt de naam van Müller. En dat terwijl de aanvaller van Bayern München in een eerder interview heeft aangegeven graag onderdeel uit te willen maken van de Olympische ploeg. Ook de vrouw van Müller, Lisa Müller, maakt als ruiter kans om naar de Olympische Spelen te gaan. “Als je mag dromen, zou dat heel gaaf zijn. Zeg nooit 'nooit', maar concreet speelt het Olympisch elftal nog geen rol in mijn plannen. Ik laat het allemaal op me afkomen”, zei Müller eerder over een eventuele Olympische deelname tegenover Sport1.

Müller kreeg samen met Jérôme Boateng en Hummels in maart 2019 van bondscoach Joachim Löw te horen dat hij geen beroep meer zou doen op het drietal. De Duitse oefenmeester wilde met de Duitse nationale ploeg een nieuwe weg inslaan, waarna hij assistent-bondscoach Marcus Sorg naar München stuurde om het trio te informeren over de harde maatregel. De beslissing van Löw viel verkeerd en leidde tot verontwaardigde reacties in Duitsland. “Hoe langer ik hierover nadenk, hoe bozer ik word over de hele gang van zaken. Ik snap er helemaal niets van dat dit een definitief besluit is. Ik vind het stijlloos en getuigen van een gebrek aan waardering”, aldus Müller.