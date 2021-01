Wesley Hoedt door het stof: ‘Excuses aan al mijn teamgenoten en fans’

Donderdag, 28 januari 2021 om 11:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:57

Wesley Hoedt beleefde woensdag een dramatische bekeravond met Lazio Roma tegen Atalanta (3-2 verlies). De Nederlandse verdediger ging bij twee van de drie tegentreffers opzichtig in de fout en veroorzaakte ook nog een strafschop, die overigens werd gemist door Duván Zapata. Hoedt trekt het boetekleed aan na de bekeruitschakeling en heeft via Instagram zijn excuses aangeboden richting zijn medespelers en de supporters.

Het was voor Hoedt zijn tweede bekeroptreden van het seizoen, nadat hij eerder aan de aftrap verscheen tegen Parma (2-1 winst). Woensdagavond ging het echter een stuk minder voortvarend. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan al mijn teamgenoten en de fans van Lazio”, liet de verdediger kort na de wedstrijd weten via Instagram. “Het is mijn schuld dat we vanavond zijn uitgeschakeld. Het enige wat ik nu kan doen, is keihard werken en laten zien dat ik een andere speler ben dan jullie hebben gezien.”

Het bekerduel was een mooi voorproefje voor het duel van zondagmiddag, wanneer beide teams elkaar in de Serie A treffen. Atalanta opende al snel de score via Berat Djimsiti, maar Lazio vocht zich knap terug en kwam op een 1-2 voorsprong. De Romeinse ploeg moest vervolgens toezien hoe Luis Muriel Hoedt doldraaide en de assist verzorgde op Roeslan Malinovski. Ook in de tweede helft ging Hoedt niet geheel vrijuit. Wederom kwam Muriel sterker uit de strijd in een onderling duel, waarna Aleksej Mirantsjoek voor de 3-2 zorgde.

Hoedt, die twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald en plaatsmaakte voor Ciro Immobile, krijgt komende zondag de kans om zich te revancheren tegen Atalanta, als zijn ploeg opnieuw op bezoek gaat bij de nummer vijf van Italië. Het is echter de vraag of trainer Simone Inzaghi dan wederom vanaf het begin een beroep doet op de voormalig speler van AZ. Hoedt kwam dit seizoen twaalf keer in actie in de Serie A, waarvan slechts zes keer als basisspeler. Marten de Roon kwam namens Atalanta na een uur binnen de lijnen, Hans Hateboer en Sam Lammers kwamen niet in actie.