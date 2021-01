Bobby Adekanye keert per direct terug in de Eredivisie

Donderdag, 28 januari 2021

Bobby Adekanye keert per direct terug in de Eredivisie. ADO Den Haag meldt donderdagochtend dat de aanvaller het seizoen op huurbasis afmaakt in het Cars Jeans Stadion. Adekanye werd door Lazio in het eerste gedeelte van dit seizoen verhuurd aan Cádiz. De huurling maakt wellicht zondag al zijn debuut in het thuisduel met Sparta Rotterdam.

"Het is een eer om voor deze mooie club te spelen. Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het buitenland, zowel binnen als buiten de lijnen, en het is mooi dat ik mezelf nu kan presenteren aan het Nederlandse publiek", jubelt Adekanye bij zijn presentatie als speler van ADO. "Ik ben een aanvaller met durf en snelheid, die ervan houdt om een mannetje te passeren en productief te zijn. Ik hoop dat ik veel minuten kan maken en het team kan helpen om punten te pakken en in de Eredivisie te blijven. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken."

Bobby Adekanye (21) speelt de rest van het seizoen op huurbasis in Den Haag.#WelkomBobby ?? — ADO Den Haag ?? (@ADODenHaag) January 28, 2021

"Bobby is een linksbuiten die al in een vroeg stadium bij meerdere grote clubs in Europa speelde", zo reageert Hoofd Technisch Hart Martin Jol op het tussentijds aantrekken van Adekanye. "Lazio geeft hem de kans en de tijd om zich in Den Haag verder te ontwikkelen. We zijn zeer tevreden dat we opnieuw een aanvaller met specifieke kwaliteiten aan de selectie kunnen toevoegen."

Adekanye maakte op de laatste dag van de transferwindow in oktober vorig jaar de gang van Lazio naar Cádiz. De jeugdinternational kwam bij de nummer negen van LaLiga echter weinig aan spelen toe. Adekanye kwam in totaal tot vijf wedstrijden voor Cádiz, waarvan één als basisspeler. Bij ADO hoopt de pas 21-jarige aanvaller op een nieuwe frisse start. Adekanye liet onlangs aan Voetbalzone weten dat er niets waar was van de vermeende interesse van FC Emmen. Kort daarna bracht Voetbal International hem in verband met ADO. De laagvlieger uit Den Haag wist eerder deze week ook al Youness Mokthar voor de rest van het seizoen vast te leggen.

Voor Adekanye betekent het dat hij na zes jaar afwezigheid terugkeert in Nederland. De aanvaller werd in 2011 door Barcelona weggehaald bij Ajax en speelde vervolgens in het seizoen 2014/15 een jaar op huurbasis in de jeugdopleiding van PSV. Via Barcelona en Liverpool kwam Adekanye in de zomer van 2019 bij Lazio terecht. Voorlopig speelde hij vijftien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Italiaanse club, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist. Zijn contract bij Lazio loopt voorlopig nog door tot medio 2022.