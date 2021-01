Ron Jans werd door eigen speler getipt over Luciano Narsingh

Donderdag, 28 januari 2021 om 11:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:02

Queensy Menig heeft er mede voor gezorgd dat FC Twente de rest van het seizoen kan beschikken over Luciano Narsingh. De aanvaller, die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Feyenoord, werd door Menig naar voren geschoven bij de technische staf van de Enschedeërs. Eerder deed Menig al een goed woordje voor Danilo, die afgelopen zomer overkwam van Ajax.

Door het wegvallen van de geblesseerde Václav Cerný en het beëindigen van de huurperiode van Lazaros Lamprou, die terugkeerde bij PAOK Saloniki, meldde Twente zich de afgelopen weken op de transfermarkt voor een aanvallende versterking. Daarbij kwamen de Tukkers uit bij Narsingh, die onder andere door de komst van Lucas Pratto overbodig was geraakt bij Feyenoord. “Op het moment dat ik zag dat Lucas Pratto naar Feyenoord ging en dat hij (Narsingh, red.) weer een stapje terug moest doen in de rangorde bij Feyenoord, zei ik tegen Jan Streuer (technisch directeur van FC Twente, red.): ‘Misschien Narsingh?’", aldus Ron Jans tegenover ESPN.

En dus maakte Twente werk van Narsingh, die niet veel later door de Enschedese club werd gepresenteerd als nieuwste aanwinst. “De trainer had Narsingh al op een lijst”, zegt Menig. “Wij hadden contact en ik hem hem geadviseerd dat het zeker geen slechte keuze zou zijn. Ik hem tegen hem gezegd hoe FC Twente is en dat is alleen maar positiviteit.” Menig komt sinds de zomer van 2019 uit voor Twente. In zijn eerste jaar onder Gonzalo García García kreeg de buitenspeler weinig speeltijd, maar onder Jans lijkt de voormalig Ajacied te zijn opgebloeid.

Menig kan het dit seizoen goed vinden met Danilo en de inmiddels geblesseerde Cerný. Het trio kwam dit seizoen samen al 23 keer tot scoren in de Eredivisie, waarbij Menig zes treffers voor zijn rekening nam. Bij de komst van Danilo speelde Menig ook een belangrijke rol, toen hem om advies werd gevraagd door de technische leiding. Desondanks ziet Menig een toekomst als technisch directeur niet zitten. “Misschien agent, ofzo”, lacht hij.