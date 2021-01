FIFA 21: Dit zijn de beste teams in Career Mode

Zaterdag, 30 januari 2021 om 00:00 • Laatste update: 16:11

Career Mode is een van de populairste onderdelen van FIFA 21, al is het niet voor iedereen even makkelijk om het juiste team uit te kiezen. Kies je een topclub en richt je je op succes op de korte termijn, of wil je op de lange termijn domineren? Ga je voor een club uit een lagere divisie of kies je een club buiten Europa’s vijf grootste topcompetities? Voetbalzone zet de beste opties op een rij.

Op zoek naar een team in Career Mode om naar de absolute top te begeleiden? Voetbalzone heeft de beste opties hieronder voor je uitgelicht.

AC Milan

Transferbudget: 37,5 miljoen euro

Sleutelspelers: Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma

De Serie A is het afgelopen decennium gedomineerd door Juventus, maar de club uit Turijn komt in FIFA 21 niet eens voor met zijn eigen naam. Het is leuk om met Cristiano Ronaldo te spelen, maar niemand zit erop te wachten om een prijs de lucht in te houden onder de naam Piemonte Calcio. In de Serie A zijn er meerdere clubs die in staat zijn om de hegemonie van la Vecchia Signora te doorbreken en AC Milan is een van de beste opties om dat voor elkaar te krijgen. Met Sandro Tonali beschikken I Rossoneri over een van de meest talentvolle middenvelders in FIFA 21. Met een transferbudget van 37,5 miljoen euro moet je in staat zijn om je team te versterken in de eerste transferperiode. Wellicht is het goed om vooruit te denken en een talentvolle spits aan te trekken als vervanger van Zlatan Ibrahimovic.

Ajax

Transferbudget: 30 miljoen euro

Sleutelspelers: Ryan Gravenberch, Dusan Tadic, André Onana

Ajax is de meest succesvolle club in Nederland, maar in Europa werd al sinds 1995 geen prijs meer gepakt. Met de huidige selectie is het winnen van de Eredivisie geen enorme uitdaging in FIFA 21; het winnen van de Champions League is dat wel. De clubleiding verwacht van je dat je jeugdspelers ontwikkelt, geheel in de stijl van de werkwijze van de club. De huidige selectie zit vol met talent, inclusief spelers als Ryan Gravenberch en Lassina Troaré, terwijl André Onana en Antony potentiële ratings hebben van 88.

Barcelona

Transferbudget: 182,5 miljoen euro

Sleutelspelers: Lionel Messi, Ansu Fati, Frenkie de Jong

Succes wordt verwacht bij Barcelona, zowel in LaLiga als in de Champions League. Dit heeft als gevolg dat het niet eenvoudig is om de Catalanen te leiden in FIFA 21. Lionel Messi is de beste speler in de game, maar hij zit in de herfst van zijn carrière en verlaat de club mogelijk na dit seizoen. Gelukkig voor Barça zijn er meerdere talenten die aan de poorten van het Camp Nou rammelen, waaronder Ansu Fati en Trincão. Met Pedri heeft de club een toptalent in huis. Ook al heeft hij een score van 72, zijn potentiële rating ligt op 88. In het begin zal het misschien lastig zijn om een goede balans te vinden tussen jong en oud, maar het enorme transferbudget kan daarbij goed van pas komen.

Benfica

Transferbudget: 25,5 miljoen euro

Sleutelspelers: Grimaldo, Everton, Tomás Tavares

Net zoals bij Ajax is het ontwikkelen van jeugdspelers bij Benfica van groot belang. Bij aanvang van de game beschikt de Portugese topclub met Nuno Tavares en Tomás Tavares over twee van de beste jonge verdedigers in FIFA 21 Career Mode. De twee verdedigers hebben geen hoge ratings, maar beschikken daarentegen wel over het potentieel om uit te groeien tot spelers van wereldklasse. Benfica beschikt over een behoorlijk jonge selectie, wat betekent dat het geen gek idee is om de ploeg te versterken met wat ervaren spelers.

Borussia Dortmund

Transferbudget: 60 miljoen euro

Sleutelspelers: Jadon Sancho, Erling Haaland, Mats Hummels

Met Jadon Sancho beschikt Borussia Dortmund over de beste jonge middenvelder in FIFA 21. Erling Haaland behoort in het spel tot de beste jonge aanvallers. De Duitse topclub loopt over van talent, want in de selectie zitten ook toptalenten als Jude Bellingham en Giovanni Reyna. Met een budget van zestig miljoen euro is de club bovendien in staat om nog meer kwaliteit aan de selectie toe te voegen. Dit alles met als doel om Bayern München van de troon te stoten in de Bundesliga.

Paris Saint-Germain

Transferbudget: 150 miljoen euro

Sleutelspelers: Kylian Mbappé, Neymar, Marquinhos

In tegenstelling tot veel andere clubs uit Europa, hecht Paris Saint-Germain weinig waarde aan de ontwikkeling van eigen jeugdspelers in Career Mode. PSG heeft een duidelijke visie waarbij het uitgeven van grote bedragen op de tranfermarkt en het betalen van hoge salarissen de snelste route naar succes moet leiden. De Franse grootmacht beschikt al over een selectie die vol zit met spelers van wereldklasse. Bovendien heeft PSG een transferbudget waar veel clubs jaloers op zijn. Kylian Mbappé en Neymar behoren tot de tien beste spelers in FIFA 21, maar de club heeft op iedere positie een speler van topkwaliteit rondlopen. Het winnen van de Ligue 1 is geen grote uitdaging. PSG heeft de Champions League nog nooit gewonnen, dus misschien krijg je het voor elkaar om geschiedenis te schrijven in FIFA 21.

Real Madrid

Transferbudget: 190 miljoen euro

Sleutelspelers: Eden Hazard, Vinícius Júnior, Rodrygo

Vier spelers van Real Madrid hebben de potentie om een overall rating hoger dan 90 te bereiken. Hierdoor lijkt de Spaanse topclub verzekerd van een toekomst tussen de Europese elite. Wie Real Madrid kiest in Career Mode, gaat niet voor een grote uitdaging zoals anderen dat doen met het uitkiezen van kleinere clubs. Wie voor Real Madrid kiest heeft maar één doel en dat is winnen. Met Eden Hazard, Karim Benzema, Sergio Ramos en Toni Kroos beschikt trainer Zinédine Zidane over uitstekende spelers, terwijl met Martin Ödegaard, Vinícius Júnior en Rodrygo spelers voor de toekomst onder contract staan in Madrid.

Red Bull Salzburg

Transferbudget: 21 miljoen euro

Sleutelspelers: Dominik Szoboszlai, Patson Daka, Karim Adeyemi

Red Bull Salzburg is de afgelopen jaren een springplank gebleken voor talentvolle spelers naar de absolute top. Sadio Mané en Erling Haaland zijn misschien wel de beste voorbeelden. De Oostenrijkse topclub heeft in de huidige selectie bij aanvang van de game geen speler met een rating hoger dan 76, maar er zijn meer dan geneog spelers die de potentie hebben om het hoogste niveau te halen. Met een transferbudget van 21 miljoen euro ben je met Salzburg in staat om nog een aantal talenten aan de selectie toe te voegen. Succes in Europa is niet vereist, waardoor je de tijd hebt om te bouwen aan een succesvolle ploeg in Oostenrijk.

Salford City

Tranferbudget: 2 miljoen euro

Sleutelspelers: Di'Shon Bernard, Brandon Thomas-Asante, Bruno Andrade

Het managen van een topclub is niet voor iedereen weggelegd. Sommigen kiezen er liever voor om in te stappen bij een club uit een lagere divisie en de tijd te nemen om iets op te bouwen en omhoog te klimmen. In dat kader is Salford City een goede keuze. Je start in de League Two met een selectie die sterk genoeg is om promotie af te dwingen, terwijl de clubleiding hele lage verwachtingen heeft. Je krijgt daardoor de tijd om alles op jouw manier te doen, zonder dat het bestuur zich ermee bemoeit.

Wolverhampton Wanderers

Transferbudget 47 miljoen euro

Sleutelspelers: Fabio Silva, Rúben Neves, Adama Traoré

Een top vier-klassering in de Premier League is voor een club als Wolverhampton Wanderers allesbehalve eenvoudig, al slagen sommigen erin om dit voor elkaar te krijgen in het eerste seizoen. The Wolves hebben bij aanvang van Career Mode een prima selectie en daarnaast een transferbudget dat behoorlijk te noemen is. De verwachtingen van de clubleiding zijn gemiddeld of laag, wat betekent dat er niet direct succes wordt verwacht. Hierdoor krijg je de tijd om je team te verbeteren en jonge talenten als Fabio Silva te verbeteren.