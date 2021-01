FC Emmen doet opnieuw zaken met Anderlecht en strikt oude bekende

Donderdag, 28 januari 2021 om 09:49 • Rian Rosendaal

Luka Adzic keert per direct terug bij FC Emmen. De hekkensluiter in de Eredivisie meldt donderdagochtend dat de 22-jarige vleugelaanvaller, afkomstig van Anderlecht, de rest van het seizoen op huurbasis in Drenthe speelt. Adzic, met een contract tot aankomende zomer in Brussel, speelde vorig seizoen ook al als huurling voor FC Emmen, al bleef zijn aandeel vanwege het stilleggen van de competitie beperkt tot drie wedstrijden.

"Met Luka voegen we meer diepgang en aanvallende kwaliteiten toe aan de selectie", verklaart voorzitter Ronald Lubbers de tussentijdse komst van Adzic. "Bovendien kent hij het grootste deel van de groep al, net als de manier van spelen. Hij heeft zijn waarde hier vorig seizoen al bewezen, we hopen dat hij ons kan helpen in de strijd om handhaving." Adzic kwam in zijn eerste periode bij FC Emmen tot één doelpunt in drie optredens. In de eerste maanden van dit seizoen speelde de buitenspeler op huurbasis voor het Turkse MKE Ankaragücü.

Vanwege zijn tijdelijke verblijf in Turkije is Adzic niet direct speelgerechtigd voor FC Emmen. De winteraanwinst heeft eerst een werkvergunning nodig voordat hij inzetbaar is voor trainer Dick Lukkien. De verwachting is dat Adzic de wedstrijden tegen Willem II (31 januari) en AZ (6 februari) moet laten schieten. De clubleiding in Emmen hoopt dat hij in het duel met RKC Waalwijk op 12 februari zijn debuut kan maken in de Eredivisie.

Lukkien hoopt voor het sluiten van de transfermarkt op 31 januari nog een spits aan zijn selectie toe te kunnen voegen, al weet de Emmen-coach ook dat hij niet als enige over het aankoopbeleid gaat. "Hiervoor moet je echt bij Ronald (Lubbers, red.) zijn. Ik weet de huidige status, maar kan daar verder weinig over melden. Ik hoop in ieder geval nog steeds dat de nieuwe spits er zondag (tegen Willem II, red.) bij is", zo klonk het dinsdag na de 0-2 nederlaag tegen PSV in gesprek met RTV Drenthe.