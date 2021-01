Solskjaer hard aangepakt na debacle: ‘Van de Beek kwam er veel te laat in’

Donderdag, 28 januari 2021 om 09:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:30

Manchester United liet zich woensdagavond verrassen door hekkensluiter Sheffield United (1-2) en na afloop wordt met de beschuldigende vinger naar Ole Gunnar Solskjaer gewezen. Diverse Engelse kranten uiten hun verbazing over het wisselbeleid van de Noorse manager. De coach van de nummer twee in de Premier League krijgt het verwijt dat hij te laat ingreep bij the Red Devils en onvoldoende gebruik maakte van zijn wisselmogelijkheden in de tweede helft.

The Daily Star pakt uit met de kop Oli gone wrong, terwijl de Manchester Evening News constateert dat Solskjaer 'nog geen manager is die zaken tijdens een wedstrijd kan keren'. "Al bij het begin van de tweede helft was duidelijk dat wissels dringend nodig waren. Het spelbeeld smeekte er haast om. Ondanks het warmlopen van Edinson Cavani, Juan Mata en Donny van de Beek hield Solskjaer veel te lang vast aan zijn kwakkelende elftal. Van de Beek en Luke Shaw kwamen er pas heel laat in." Cavani verscheen halverwege de tweede helft en Shaw en Van de Beek kwamen respectievelijk acht en zeven minuten voor tijd binnen de lijnen op Old Trafford.

The Sun is verbijsterd over het dramatische optreden van Manchester United, dat juist aan zo'n sterke reeks bezig was in de Premier League en zelfs enige tijd aan kop ging. "Wat is er in godsnaam allemaal aan de hand?", vraagt de Engelse krant zich af. "Stop maar met het doen van voorspellingen, want op deze manier wordt West Ham United misschien wel kampioen dit jaar. Je weet het maar nooit", zo wordt verwezen naar de huidige nummer vier in de Premier League. Ook de Daily Mail verbaast zich over de onvoorspelbaarheid in Engeland. "Vorige week won Burnley van Liverpool (0-1, red.), en nu dit weer."

Volgens de Daily Mirror zijn veel supporters van Manchester United onderhand wel klaar met doelman David De Gea. Bij beide doelpunten van Sheffield United zag de Spaanse sluitpost er niet goed uit, zo luidt het keiharde oordeel van de achterban van de Engelse grootmacht. Veel fans van Manchester United vinden dat Solskjaer De Gea niet langer als een zekerheidje in de basisopstelling kan beschouwen." De roep om reservekeeper Dean Henderson wordt steeds luider, terwijl er ook wordt gesproken over een doelman van buitenaf, met Atlético Madrid-keeper Jan Oblak als grote favoriet bij de aanhang.

The Guardian ziet de defensie van Manchester United als de grote achilleshiel. Volgens de Engelse krant is het chaos troef bij dode spelmomenten. Kean Bryan opende namens Sheffield United de score in minuut 23 en was alweer de achtste treffer die de titelkandidaat incasseerde uit een dood spelmoment, in dit geval een hoekschop. Daarnaast krijgt Manchester United het verwijt dat het veel te vaak de bal rondspeelde op eigen helft, waardoor de verdediging van Sheffield United niet in de problemen werd gebracht. Het was woensdag alweer de vierde thuisnederlaag van dit Premier League-seizoen. Buitenshuis doet de formatie van Solskjaer het een stuk beter en dat lijkt goed nieuws te zijn in aanloop naar het uitduel met Arsenal van aanstaande zaterdag.