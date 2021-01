De Jong maakt grote indruk: ‘Rechtvaardigt 86 miljoen die aan Ajax is betaald’

Donderdag, 28 januari 2021 om 08:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:49

Frenkie de Jong was woensdagavond andermaal goud waard voor Barcelona, dat dankzij een 1-2 overwinning op Rayo Vallecano de achtste finale van de Copa del Rey bereikte. In de Spaanse media is men dan ook lovend over de Nederlandse middenvelder, die een uiterst succesvolle eerste maand van het nieuwe jaar beleeft. De Jong wordt steeds meer gezien als een onmisbaar onderdeel op het middenveld van Barcelona.

Sport zag Barcelona worstelen en na de 1-0 van Rayo Vallecano na ruim een uur spelen dreigde zelfs vroegtijdige uitschakeling in het bekertoernooi. In het laatste halfuur echter stond onder meer De Jong op aan de kant van de bezoekers. "Een imponerende De Jong redde wederom een Barcelona dat vooral zichzelf in de weg zat vanwege een gebrek aan effectiviteit", zo luidt het compliment richting de middenvelder, die in minuut 80 de winnende treffer aantekende. "De Copa del Rey lijkt dit seizoen van levensbelang te zijn voor Barcelona, het is de kortste weg naar een prijs." In LaLiga bedraagt de achterstand op koploper Atlético Madrid tien punten, terwijl in de achtste finale van de Champions League een loodzwaar tweeluik met Paris Saint-Germain wacht.

Ook Marca benadrukt het belang van de Copa del Rey voor Barcelona, zeker ook gezien de problemen in financieel opzicht die al het hele seizoen als een grauwsluier boven de club hangen. "Er is een aanzienlijke schuld ontstaan en er moeten waarschijnlijk spelers worden verkocht. Mocht Lionel Messi tóch blijven, dan is het nog maar de vraag hoe hij zal worden betaald. Een prijs veroveren zou voor Barcelona echt een oase in de woestijn zijn." De krant vond De Jong de absolute uitblinker tegen Rayo Vallecano en de doelpuntenmaker wordt zelfs boven Messi geplaatst. "Dit is echt zijn beste fase bij Barcelona. Hij is echt onmisbaar geworden. Niet alleen in de opbouw, maar ook in het scoren en voorbereiden van doelpunten. De Jong is echt een beslissende speler geworden."

De Madrileense krant vindt het met de kennis van nu logisch dat Barcelona medio 2019 een basisbedrag van 75 miljoen euro neerlegde voor De Jong. "Hij laat zien dat de mensen die zich hard hebben gemaakt voor zijn komst het niet verkeerd hebben gezien. De Jong is nu echt de speler die uitblonk in het shirt van Ajax. Dat is goed nieuws voor Barcelona, want zijn komst was één van de grootste financiële deals van de afgelopen jaren. Half Europa wilde namelijk zijn handtekening", oordeelt Marca over de Oranje-international, die in januari al viermaal wist te scoren namens Barcelona.

Mundo Deportivo komt eveneens superlatieven tekort voor de woensdagavond trefzekere De Jong. "Hij liet weer de beste versie van zichzelf zien. Hij rechtvaardigde de 75 miljoen euro plus elf miljoen euro aan bonussen die Barcelona aan Ajax betaalde." Volgens de Spaanse krant ging De Jong naarmate de wedstrijd vorderde steeds beter spelen. AS zag de middenvelder enigszins stroef starten tegen Rayo Vallecano. "Maar hij kwam er steeds beter in en groeide uit tot de absolute uitblinker." ElDesmarque deelde zelfs een 8 uit aan De Jong. "Hij is eindelijk de speler die hij ook bij het Nederlands elftal is."