Gómez Zurita raadt vertrek bij Ajax aan: ‘Wat je nu moet doen, is spelen’

Donderdag, 28 januari 2021 om 07:40 • Daniel Cabot Kerkdijk

Lisandro Martínez had vorig seizoen in de Eredivisie na Dusan Tadic de meeste basisplaatsen bij Ajax, maar deze voetbaljaargang is het afzien voor de verdediger annex middenvelder. Trainer Erik ten Hag liet de 23-jarige Argentijn slechts in drie competitieduels in de basis verschijnen en hem in totaal slechts 470 minuten opdraven. Nicolas Gómez Zurita, een Argentijnse sportjournalist en -commentator, omschrijft Martínez als ‘een van de grootste troeven’ die Ajax in handen heeft.

“Hij kan uit de voeten op meerdere posities, is pas 23 jaar oud, is onderdeel van het Argentijns nationale team en heeft zich goed aangepast”, vertelt Gómez Zurita aan de NOS. Een plek op het middenveld lijkt Martínez te kunnen vergeten, ondanks dat hij dat vorig seizoen in vijftien duels deed. Daley Blind, Nicolás Tagliafico en Ryan Gravenberch zijn de voornaamste concurrenten van Martínez en kennen vrijwel nooit blessureleed. Ten Hag is bovendien fan van spelers met loopvermogen en dat heeft Martínez minder.

“Voor de Argentijnen was het een verrassing dat Martínez als middenvelder speelde bij Ajax”, vertelt Pato Burlone Tubal, werkzaam bij TyC Sports. “Bij Newell's Old Boys en Defensa y Justicia speelde hij vrijwel altijd als linker centrale verdediger. Maar ik begrijp het wel. Zijn zeer goede techniek gaf hem de mogelijkheid om als verdedigende middenvelder te spelen.” Gómez Zurita benadrukt dat Martínez ontzettend populair is in Argentinië. “De fans beschouwen hem als een belangrijke schakel binnen de vernieuwingsfase die de nationale ploeg doormaakt.”

AC Milan en Valencia hebben interesse om Martínez te huren tot het einde van het seizoen. Burlone Tubal zou een vertrek bij Ajax, al dan niet tijdelijk, zeker aanraden. “Martínez moet een andere club vinden om minuten te maken en uitzicht te houden op een plek in de selectie van Argentinië. Dit jaar staat de Copa América op het programma.” Hij krijgt bijval van Gómez Zurita. "Op dit punt in zijn carrière is het erg belangrijk voor hem om te spelen, een competitief ritme te hebben en te blijven excelleren op andere niveaus.”

“Ajax is op den duur een geweldige leerschool om uit te groeien tot een topspeler, maar wat je nu moet doen, is spelen.” De sportjournalist verzekert dat Martínez blij is met Ajax, de stad Amsterdam en zijn goede relatie met spelers als Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico. “Daar ligt het niet aan. Mentaal is hij ijzersterk. Om die reden zal hij ook de top halen en ik verwacht wel dat Ten Hag hem uiteindelijk vaker zal gebruiken.”