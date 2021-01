Teun Koopmeiners negeert dokter: ‘Ik kan mijn vingers niet eens bewegen’

Donderdag, 28 januari 2021 om 07:03 • Daniel Cabot Kerkdijk

Teun Koopmeiners speelt al twee weken met hevige pijn, nadat hij eerder deze maand vroeg in het uitduel met PSV zijn arm brak. Het begint de middenvelder van AZ steeds meer op te breken, maar opgeven doet hij niet. Koopmeiners is er zondag gewoon bij als het team van Pascal Jansen op bezoek gaat bij Ajax. Na de 1-3 zege in Eindhoven bleek dat het spaakbeen van zijn linkerarm is gebroken. “Mijn eigen dokter zei resoluut: ‘Je arm moet zes weken in het gips, het is verstandig als je zes weken niet traint én speelt’.

“Maar dat was voor mij geen optie, zeker niet in deze maand, met al die belangrijke wedstrijden”, benadrukt Koopmeiners in gesprek met De Telegraaf. De middenvelder bracht een bezoek aan de Bergman Kliniek, waar zijn arm werd voorzien van speciaal gips. Het blijft behelpen. “Ik kan eigenlijk niets met mijn linkerarm. Ik kan niet eens een glas oppakken omdat ik mijn vingers niet eens kan bewegen. En ik heb geen kracht in de pols.”

Koopmeiners speelde woensdag tegen FC Utrecht ’in de duels’ met de handrem erop, maar in voetballend opzicht ging het de captain van AZ goed af. Toch voelt hij zich beperkt in zijn handelen: “In het doorjagen bijvoorbeeld, of als ik een tegenstander van mij af wil houden. Normaal maak ik me breed, met mijn armen wijd, licht naar achteren. Maar dat is nu niet slim, omdat ik mijn linkerarm niet kan aanspannen.”

“Het is een nadeel in de duels, zeker aan mijn linkerkant.” De aanpassingen zorgen ervoor dat hij tegen andere dingen aanhikt. “Ik ben aan het compenseren. Zo ben ik anders gaan lopen bijvoorbeeld. Waardoor mijn rechterbeen van onder tot boven pijn doet. Ik krijg klachten in andere spieren.” De uitwedstrijd tegen Ajax zal zeker niet de laatste van Koopmeiners in de komende weken zijn. Of zijn arm nu gebroken is of niet, hij gaat door. “Ik moet nog ’even’ doorbijten, het gips mag er over vierenhalve week af.”

AZ verloor woensdag dankzij een uithaal van Sander van de Streek met 0-1 van FC Utrecht. De Noord-Hollanders wisten voor het eerst sinds het seizoen 2014/15 geen competitiewedstrijd van FC Utrecht te winnen, eerder deze jaargang werd het 2-2 in Utrecht. AZ kwam bovendien voor het eerst sinds oktober 2017 niet tot scoren in opeenvolgende thuiswedstrijden in alle competities, na de eerdere 0-1 nederlaag in de TOTO KNVB Beker tegen Ajax.