Giakoumakis verklapt: ‘Dankzij hem heb ik echt veel kunnen scoren’

Donderdag, 28 januari 2021 om 01:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:29

Georgios Giakoumakis was woensdagavond niet te stoppen. De aanvaller nam alle doelpunten van VVV-Venlo in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (4-1) voor zijn rekening en staat na negentien duels in de Eredivisie op liefst twintig goals. Het was al de derde keer dit Eredivisie-seizoen dat Giakoumakis een hattrick maakte. De Grieks international deed dat eerder in de uitduels met FC Emmen (3-5) en ADO Den Haag (1-4). Ook tegen de Hagenaars kwam Giakoumakis vier keer tot scoren.

"Een ongelooflijke overwinning, tegen een van de beste ploegen", vertelde Giakoumakis in gesprek met ESPN. “Echt mooi, ik probeer hiervan te genieten.” De topscorer van de Eredivisie bedankte spitsentrainer Frank Demouge uitvoerig. “Hij helpt me veel met afwerken en de details die ik kan verbeteren. Ik ben heel blij met hem, want dankzij Frank heb ik echt veel kunnen scoren.”

Met twintig treffers staat Giakoumakis voorlopig riant aan kop in de topscorerslijst in de Eredivisie. Danilo (FC Twente), Henk Veerman (sc Heerenveen) en Teun Koopmeiners (AZ) maakten tot dusver negen doelpunten minder. “Ik moet mijn teamgenoten bedanken. Ook Zinédine Machach”, vertelde Giakoumakis over de middenvelder, die drie keer de assist gaf in de eerste helft. “Hij is echt een speler van hoog niveau. We mogen blij zijn dat hij in ons team speelt.”

Giakoumakis kon niet veel zeggen over zijn toekomst. De transferperiode is nog enkele dagen geopend en na zijn vier doelpunten zal de interesse van andere clubs ongetwijfeld zijn toegenomen. “Ik sta er nog steeds hetzelfde in. Er zijn nog een paar dagen te gaan”, werd hij door De Telegraaf geciteerd. “Je weet niet wat er nog gaat gebeuren. Ik heb deze wedstrijd nog het VVV-shirt gedragen en daar ben ik trots op.

“Maar of dat de volgende wedstrijd ook zo is, weet ik nog niet. Het kan snel veranderen. Het is niet alleen mijn beslissing, maar ook die van de club. Als er een heel groot bod wordt gedaan, moeten we daarover praten. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd.” Giakoumakis blijft zich naar eigen zeggen concentreren op zijn spel, het helpen van het team en het maken van doelpunten. “Ik houd me niet zelf bezig met de belangstelling. Dat mag mijn zaakwaarnemer doen. Die schermt alles voor me af. Tot nu toe is er nog niets zo concreet dat ik erover na heb hoeven denken.”

“Het is ook een zware tijd natuurlijk door corona. Dat heeft invloed op de mogelijkheden die clubs hebben om een aanbieding te doen.” Giakoumakis maakte zijn zeventiende, achttiende, negentiende en twintigste Eredivisie-goal en werd de derde VVV’er ooit met dat aantal in één Eredivisie-seizoen, na Hans Sleven in 1958/59 (24) en Cor de Meulemeester in 1960/61 (22).