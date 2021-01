Vrijdag wordt belangrijke dag voor Feyenoord: ‘Laat ze het maar vertellen’

Dick Advocaat is erg geschrokken van de verrichtingen van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers gingen woensdagavond met 3-0 onderuit in het Abe Lenstra Stadion en dat was allesbehalve onterecht. “Ik denk dat we allemaal wel erg geschrokken zijn. Dat heb ik bij Feyenoord nog niet meegemaakt. Op zo’n manier verliezen. Dat was erg moeilijk om te aanschouwen”, benadrukte Advocaat op de persconferentie, terwijl hij zichtbaar zocht naar de juiste woorden om zijn gevoelens te uiten.

“Tot aan de 3-0 zag ik één ploeg die het venijn had om te winnen en dat was Heerenveen. Feyenoord ging zich pas daarna roeren, maar dat was een beetje laat.” Advocaat had wel een reden voor de gebogen hoofden van zijn spelers. “Er gebeurt natuurlijk wel iets als je twee wedstrijden niet wint met redelijk goed voetbal”, doelde hij op de competitienederlagen tegen Ajax (1-0) en AZ (2-3). “Maar ik moet ook Heerenveen een compliment geven voor de eerste helft. Ze zaten erbovenop. Als je ziet hoe ze tekeer gingen tegen elkaar, dat zat er bij ons niet in. Dan heb je als team zijnde al een hoop gewonnen als je dat kan opbrengen.”

Feyenoord liet in de Klassieker goed voetbal zien en is ook een ronde verder in de TOTO KNVB Beker, maar tegelijkertijd hebben de laatste drie duels in de Eredivisie nul punten opgeleverd. “Het belangrijkste is dat we na drie verloren wedstrijden bij elkaar gaan zitten. Dat is misschien nog wel belangrijker dan trainen. Dat lijkt mij de enige manier om eruit te komen. Of niet. Of ik er nog vertrouwen in heb? Dat weet ik daarna. Maar ik zei het al in het begin, het komt altijd neer op dezelfde spelers. Op fysiek gebied zijn er nog altijd een aantal spelers die niet op het niveau zitten dat je moet hebben om ervoor te zorgen dat je duels wint.”

“Ik wil horen wat de spelers daarover te zeggen hebben. Laat ze het maar vertellen. Er is niks aan de hand, al is het natuurlijk slecht dat we drie competitieduels op rij verliezen. Het heeft niet altijd zin om te gaan schreeuwen”, benadrukte de trainer van Feyenoord. De spelers hebben donderdag een vrije dag. Op vrijdag wacht een goed gesprek en de voorbereiding op de topper tegen PSV. “We moeten gewoon bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe we dit moeten oplossen. Ik zal dan zeggen hoe ik naar de situatie kijk en laat de spelers ook maar van zich horen.”

Advocaat heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. “Ik ben onderdeel van het elftal. Als zij het niet kunnen brengen, dan voel ik mij daar zelf ook verantwoordelijk voor. We moeten vooral praten erover, inclusief de staf erbij, dat we dat tactisch niet kunnen oplossen. Of ik verrast ben? Nee, ik ben niet verrast. Het is al meerdere keren gebeurd dat we ons hebben moeten aanpassen aan de tegenstander.”

Komende zondag wacht voor Feyenoord de topper tegen PSV in De Kuip. Het verschil tussen Feyenoord en koploper Ajax is momenteel negen punten en de Amsterdammers spelen donderdagavond nog een thuiswedstrijd tegen Willem II. Heerenveen en Feyenoord nemen het op 11 februari opnieuw tegen elkaar op in het Abe Lenstra Stadion, maar dan in de halve finales van de TOTO KNVB Beker.