Ronald de Boer: ‘Als je Rosario en Sangaré ziet, dan zou hij niet misstaan’

Woensdag, 27 januari 2021 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:23

Ronald de Boer denkt dat Joey Veerman erg geschikt zou zijn om op het middenveld bij PSV te spelen. De analist zag de 22-jarige middenvelder van sc Heerenveen woensdagavond uitblinken in de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord (3-0). "Ik heb de vrije rol gekregen van de trainer, dat was wel lekker", zei Veerman, die het openingsdoelpunt maakte en de assist leverde bij de 3-0, voor de camera van ESPN.

Feyenoord had bij het zien van de opstelling verwacht dat Veerman als hangende linksbuiten zou spelen, maar in plaats daarvan acteerde hij vooral als verdedigende middenvelder. "Ze dekten geen één moment door, dus dat was wel lekker voor mij", aldus Veerman, die van trainer Johnny Jansen het tactische plan uitgelegd had gekregen. "Hij zei dat we met een blok van vier op het middenveld gingen spelen, en dat ik gewoon een beetje tussen de centrale verdedigers en middenvelders moest gaan zwerven. Zij dekten niet door op mij, dat was wel een feest vandaag. Dat is wel even geleden moet ik zeggen, dat ik geen tegenstander heb gezien."

Veerman was verrast dat Feyenoord geen raad wist met het tactische foefje. "Ik keek om me heen, van: hoezo gaan ze nu eigenlijk inzakken? Dat was voor ons alleen maar lekker, moet ik zeggen. Ik vond het prima", aldus Veerman, die door Jan Joost van Gangelen wordt gevraagd naar een eventuele stap hogerop. "Ik heb zelf ook een paar weken minder gespeeld, dus we moeten niet direct de slingers ophangen. Alleen ik hoop op een mooie club aan het einde van het jaar, en anders blijf ik nog een jaar hier."

De Boer is onder de indruk van Veerman. "Ik denk dat het Spaanse voetbal hem ligt, dat is ook technisch, daar moet hij het van hebben", aldus de oud-international. "Duits voetbal, veel rennen... ligt eraan wat voor ploeg hij terecht komt. In Nederland zou ik AZ een hele goede ploeg vinden. Hij past ook in het spel van Ajax, en PSV... als je Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario ziet spelen, daartussen misstaat Joey niet. Dan zou ik zeggen: één van die twee kan wel weg."

Ook Kees Kwakman denkt dat Veerman niet lang meer in Friesland te bewonderen is. "Hij moet echt een stap gaan maken. Hij moet dingen verbeteren, absoluut, daar is hij echt wel mee bezig, daar wordt hij ook op gewezen. Als hij met betere voetballers om zich heen gaat spelen, want zo'n voetballer is het echt, dan gaat hij nog beter worden."

Veerman zelf heeft niet direct een voorkeur voor een binnenlandse of buitenlandse vervolgstap. "Ik denk dat beide wel oké is. Ik denk dat het Spaanse voetbal mij wel ligt, maar de top van Nederland zou ook heel mooi zijn, dat zeker. Of er belangstelling is? Dan zou je mijn zaakwaarnemer even moeten opbellen. Je hoort weleens dat er wat interesse is, maar concreet is er nog niets aan de hand. Dan gaan we nog lekker een half jaar bij Heerenveen voetballen, in ieder geval."