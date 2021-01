Ronald Koeman: ‘Deze Frenkie de Jong is completer dan bij Ajax’

Woensdag, 27 januari 2021 om 23:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:08

Frenkie de Jong groeide woensdagavond uit tot matchwinnaar bij Barcelona. De middenvelder nam tien minuten voor tijd in het bekerduel met Rayo Vallecano (1-2 winst) de winnende treffer voor zijn rekening en zorgde er daarmee voor dat het team van trainer Ronald Koeman zich bij de laatste acht van de Copa del Rey plaatste. De Jong is zonder meer bezig aan zijn beste periode in het tenue van Barcelona. In zeven officiële wedstrijden in 2021 was de Oranje-international goed voor vier treffers en bereidde hij twee andere doelpunten voor.

Koeman was bijzonder lovend over de metamorfose van De Jong. De trainer kreeg de vraag wat ervoor heeft gezorgd dat de middenvelder veel doorslaggevender is geworden. “De Jong is een complete voetballer”, begon de trainer van Barcelona. “Maar het was noodzakelijk dat hij zich meer met de aanval moest gaan bemoeien. Hij maakt nu niet alleen doelpunten, maar hij verricht ook nog eens goed werk. En dat doet hij altijd, of het nou de eerste of de laatste minuut is. Hij zit in een goede fase en vervult een belangrijke rol in ons aanvalsspel.”

“Hij heeft veel kwaliteiten in de opbouw van achteruit, maar hij is ook een speler die in aanvallend opzicht meer moest doen. Het werd tijd dat hij meer dan één doelpunt per seizoen ging maken”, benadrukte Koeman. “Deze Frenkie de Jong is completer dan bij Ajax. Iedereen ziet zijn kwaliteiten, maar nu is hij completer. De manier waarop hij het vijandelijke strafschopgebied opzoekt en de diepgang die hij met zich meebrengt, sorteert een positief effect op onze creativiteit en het maken van doelpunten.”

Het was geen makkelijke avond voor Barcelona, dat voor de achtste keer op rij buiten het Camp Nou speelde en liefst drie keer het aluminium trof alvorens Rayo op 1-0 kwam. “We hebben goed gespeeld en onze wedstrijd gespeeld ondanks de tegenstander. En duidelijke kansen gecreëerd. Na de 1-0 reageerden we goed en hebben we op basis van kwaliteit de wedstrijd gewonnen. We hadden meer kunnen scoren, maar we zijn een ronde verder en dat is het belangrijkste. Ik ben blij met de instelling van de spelers. Het leek erop dat het lastig zou gaan worden, maar we hebben op basis van mentaliteit de boel omgekeerd.”

Koeman wilde niet zeggen of de Copa del Rey dé doelstelling van het seizoen is, omdat de strijd om de landstitel duidelijk in het voordeel van Atlético Madrid is én de Catalanen in de voorbije jaren geen goede indruk in de knock out-fase van Champions League hebben achtergelaten. “Onze doelstelling is van wedstrijd tot wedstrijd te gaan”, repliceerde hij. “We willen de achterstand in LaLiga verkleinen, in de Champions League spelen, in alle competities aanwezig zijn en daar het maximale uithalen. We zijn Barcelona, maar makkelijke wedstrijden bestaan niet. Het veld was er ook niet naar om ons spel te spelen. Maar ondanks het veld, hebben we een goede wedstrijd gespeeld.”