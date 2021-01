ESPN verbaasd na interview Berghuis: ‘De opstelling was toch bekend?’

Woensdag, 27 januari 2021 om 23:42 • Dominic Mostert

SC Heerenveen slaagde er woensdagavond in om Feyenoord te verrassen met een nieuwe speelstijl. De Friezen stapten af van hun 4-3-3-formatie en opteerden voor een 4-4-2-variant, waardoor Feyenoord, dat zelf wel 4-3-3 speelde, met name op het middenveld werd overlopen. Steven Berghuis geeft na afloop bij ESPN toe dat Feyenoord geen antwoord kon vinden op de nieuwe tactiek van de opponent. Heerenveen won uiteindelijk met 3-0 en boekte daarmee de eerste zege in twaalf duels.

Linksback Lucas Woudenberg en rechtsbuiten Benjamin Nygren maakten in de basisopstelling plaats voor respectievelijk Remi Kaib en middenvelder Rodney Kongolo. Joey Veerman speelde niet meer in de voorhoede, zoals hij in voorgaande duels deed, maar op het middenrif. Hij opende de score en gaf de assist voor de 3-0. "In tactisch opzicht hadden we moeite met het overtal dat zij creëerden op het middenveld met Veerman", erkent Berghuis. "We zagen van tevoren bij hun opstelling dat er een buitenspeler miste. Dat hadden we niet helemaal verwacht en dat zag je ook. Daarin zijn we tekortgeschoten en daarop verlies je de wedstrijd."

Berghuis geeft aan dat Feyenoord probeerde een oplossing te vinden. "Het centrale duo en het middenveld proberen het te organiseren, maar we kregen het niet voor elkaar. Na rust ging het misschien iets beter, maar waar hebben we het over? 3-0 verloren, dan kan je daar niet echt over spreken", treurt de aanvoerder van Feyenoord. Zondag had Feyenoord ook moeite met een dergelijke tactiek, weet hij. "Met name de overtallen op het middenveld die worden gecreëerd, dat was tegen AZ ook al zo. Terug naar de tekentafel en oplossen, zou ik zeggen."

Het interview van Berghuis leidt tot enige verbazing in de studio van ESPN. "Het is toch wel amateuristisch, als ik dit hoor", reageert Ronald de Boer. Volgens hem moet 'na tien minuten' al duidelijk worden dat Heerenveen met twee spitsen en een extra middenvelder speelde. "Geertruida had geen man; Berghuis vroeg zich steeds af of hij mee moest met de back (Rami Kaib, red.). Dat had helemaal niet gehoeven. Hij moet gewoon naar het midden toe. Of je gaat met drie man achterin spelen en je zet een extra middenvelder neer. Dat zijn de opties, maar dat doen ze allemaal niet. Je ziet na een kwartier toch wat er aan de hand is en dat je er niet lekker in komt? Dan moet je dat omzetten."

De Boer voegt toe dat de opstelling van Heerenveen 'niet één minuut voor de wedstrijd' bekend werd. Kees Kwakman deelt de verbazing van de analist. "Dan moet je een plan hebben: mocht dit gebeuren, dan gaan we het zo oppakken. Dat is in het veld altijd wel wat moeilijker en het ligt eraan wat voor type spelers je hebt", geeft Kwakman aan. "Senesi, Spajic en Geertruida lijken me geen spelers die het meteen kunnen omzetten. Dan kom je uit bij Berghuis, Toornstra en misschien Fer. Je moet het van tevoren besproken hebben. Ga in ieder geval iets anders doen, in plaats van drie kwartier aan te modderen."

Dick Advocaat benadrukt dat Feyenoord een plan had, maar dat niet alle spelers zich daaraan hielden. "We hadden wat problemen omdat zij met een valse linksbuiten, Veerman, speelden. Dat konden we niet oplossen. We wisten het van tevoren, maar dan moet ons plan wel uitgevoerd worden. Dat zag je niet in het hele elftal. Niet iedereen deed er altijd aan mee. De bezetenheid om te winnen zag ik meer bij Heerenveen dan bij ons", verzucht de trainer. De Boer heeft weinig sympathie voor de reactie van Advocaat. "Ik mag Dick heel graag, maar hij schuift het nu een beetje naar de spelers toe."

"Ik vind dat je er zelf verantwoordelijk voor bent. Na een kwartier kun je zien dat Joey Veerman totaal niet linksbuiten staat. Die staat gewoon op het middenveld. Dat moet je toch kunnen herstellen? Je kunt toch zeggen dat Berghuis voorin moet blijven en Geertruida hem moet oppakken?", vraagt De Boer, die niet verwacht dat Feyenoord zondag tegen PSV veel beter voor de dag komt. "Ik heb er een hard hoofd in. Het is natuurlijk een andere wedstrijd, maar ze hebben zoveel moeite tussen de linies... En dat is eigenlijk hoe PSV alleen maar speelt."