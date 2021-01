Man United faalt verrassend tegen hekkensluiter en verzuimt op kop te komen

Woensdag, 27 januari 2021 om 23:08 • Jeroen van Poppel

Manchester United heeft woensdagavond verzuimd om de koppositie in de Premier League over te nemen van Manchester City. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer ging in eigen huis zeer verrassend onderuit tegen Sheffield United (1-2) en blijft daardoor steken op de tweede plaats. Achtervolger Leicester City wist niet te winnen op bezoek bij Everton (1-1) en klimt daardoor niet over Manchester United heen. Verder speelde Brighton & Hove Albion en Fulham gelijk (0-0), waarmee de laatste ploeg niets opschiet. Brighton houdt een veilige marge op Fulham, dat onder de degradatiestreep staat, van vijf punten.

Manchester United - Sheffield United 1-2

Sheffield United slaagde er in de eerste helft verrassend goed in om Manchester United ver van kansen te houden. Marcus Rashford tikte in de openingsfase na een lage voorzet van Aaron Wan-Bissaka wel centimeters naast, maar verder kwamen de bezoekers niet in grote problemen. Zelf scoorde Sheffield in de 23ste minuut uit een hoekschop, die van heel dichtbij in de drukte werd binnengekopt door Kean Bryan: 0-1. Antony Martial zag de gelijkmaker verderop in de eerste helft afgekeurd worden vanwege een vermeende overtreding van Harry Maguire op doelman Aaron Ramsdale.

Na rust probeerde United aan te zetten, maar opnieuw bleef een stortvloed aan kansen uit. Mason Greenwood was dreigend, maar kon vanuit een lastige hoek niet meer dan voorlangs schieten. Vrijwel uit het niets viel even later toch de gelijkmaker, toen Maguire uit een hoekschop van Alex Telles knap raak kopte: 1-1. Waar United zal hebben gedacht aan doordrukken, sloeg Sheffield aan de overzijde opnieuw genadeloos toe. Oliver Burke mocht vanbinnen de zestien in grote vrijheid aanleggen en had geluk dat de bal via het dijbeen van Axel Tuanzebe binnen vloog: 1-2. Donny van de Beek kwam in de 83ste minuut in het veld voor Tuanzebe, maar het slotoffensief van United leverde geen grote kansen meer op.

Everton - Leicester City 1-1

Het team van Brendan Rodgers begon goed aan de wedstrijd, maar het gemis van Jamie Vardy bleek een groot gemis voor de bezoekers. Een heerlijke knal van James Rodríguez na een half uur spelen zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft: Wesley Fofana leed knullig balverlies in het eigen strafschopgebied en de Colombiaan profiteerde door vanaf een meter of zestien de bal via de rechterpaal fraai binnen te schieten. Na de pauze zette Leicester City flink druk op de defensie van Everton en dat betaalde zich uit. Een lage knal van Youri Tielemans in de 67e minuut betekende de 1-1, al had Jordan Pickford ogenschijnlijk meer kunnen doen. Dat was tevens het laatste wapenfeit, mede omdat Dominic Calvert-Lewin in de slotminuten een dot van een kans liet liggen.

Brighton & Hove Albion - Fulham 0-0

De clash tussen de twee degradatiekandidaten eindigde doelpuntloos. Het team van Graham Potter kreeg grote kansen via schoten van Neal Maupay en Pascal Gross, en een kopbal van Lewis Dunk, maar Fulham hield mede dankzij ook goed verdedigen een punt aan het duel over. Bijna hadden the Cottagers zelfs drie punten gepakt: in de extra tijd voorkwam Dunk op de doellijn dat Ruben Loftus-Cheek tot matchwinnaar uitgroeide. Het team van Scott Parker blijft zodoende wachten op de eerste competitiezege sinds de 1-2 zege bij Leicester City op 30 november. Bij Brighton stond Joël Veltman negentig minuten binnen de lijnen; Davy Pröpper deed alleen de laatste zeven minuten mee.