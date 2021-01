Wéér hoofdrol voor scorende Frenkie de Jong op lastige bekeravond

Woensdag, 27 januari 2021 om 22:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:58

Barcelona staat dankzij een doelpunt van Frenkie de Jong in de kwartfinales van de Copa del Rey. De Nederlander schoot het team van Ronald Koeman woensdagavond in het uitduel met Rayo Vallecano naar de laatste acht van het Spaanse bekertoernooi: 1-2. De nummer vier van LaLiga2 was na een uur spelen verrassend op voorsprong gekomen, maar door treffers van Lionel Messi en De Jong bleef eliminatie of wéér een verlenging de Catalanen bespaard. Het was voor de Oranje-international alweer zijn vierde treffer in de laatste zeven duels in alle competities.

Barcelona was in de eerste helft heer en meester, met zeventig procent balbezit en diverse kansen. Met dank aan het aluminium en doelman Stole Dimitrievs zocht Rayo Vallecano na het klinken van het rustsignaal als morele winnaar de kleedkamers op. De eerste grote kans van Barcelona was in de negentiende minuut toen Frenkie de Jong de bal na voorbereidend werk van Firpo Junior op de lat mikte en vervolgens in de handen van Dimitrievs zag belanden. Het zou uiteindelijk niet de enige poging van de Catalanen op de paal of lat zijn.

Dimitrievs hield Rayo tien minuten voor de pauze op de been toen hij redding bracht in een één-tegen-één-situatie en de rebound van Riqui Puig ging via het lichaam van Iván Martos tegen het aluminium. Eén minuut later kreeg ook Antoine Griezmann de bal niet langs de uitblinkende sluitpost. Barcelona zette ietwat meer druk op de defensie, maar zonder resultaat. Een inzet van De Jong ging net naast en de arbitrage zag opnieuw geen strafschop in een duel van Trincao met Martos, net als in de eerste minuten van de wedstrijd.

Luttele minuten na de pauze zat het Barcelona opnieuw niet mee toen Lionel Messi de bal uit een vrije trap op de lat plaatste. Tot overmaat van ramp kwam het sterker wordende Rayo na iets meer dan een uur spelen op voorsprong. Clément Lenglet werd in het strafschopgebied kinderlijk eenvoudig voorbijgelopen door Álvaro García en zijn inzet annex schot werd door Neto in de voeten gewerkt van Fran García, die de bal vrijwel op de doellijn tegen de touwen werkte. Een hard gelag voor Barcelona en het gezicht van Koeman sprak boekdelen.

Koeman haalde Puig, Firpo Junior en Trincao na 67 minuten naar de kant en bracht Pedri, Jordi Alba en Ousmane Dembélé binnen de lijnen. Twee minuten later kwam Barcelona al op gelijke hoogte: na goed voorbereidend werk van De Jong en Griezmann schoof Messi de 1-1 achter Dimitrievs. Tien minuten voor het einde volgde het bevrijdende doelpunt van De Jong. Messi zag goed hoe Jordi Alba op links het strafschopgebied indook en na zijn pass was het voor de Nederlander een eenvoudige klus om van dichtbij te scoren. Dat was tevens de eindstand in Vallecas.